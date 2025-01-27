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  • Пономарев – о Черчесове: «Его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане»

Пономарев – о Черчесове: «Его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о будущем Станислава Черчесова, который сегодня покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

«Не думаю, что он теперь найдет хорошую работу в Европе, его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане. Станислав допустил большую ошибку, когда туда пошел. При всем уважении к казахам, но их сборная не самого высокого уровня, с ней было трудно добиться результата.

Нужно ли было вообще соглашаться на работу со сборной? Да, ведь с нашей командой он успеха добился.

Что теперь ему делать? Сидеть и ждать, когда кого-то уволят в РПЛ. Черчесов очень хороший тренер по российским меркам, он может пригодиться абсолютно любому клубу в РПЛ», – сказал Пономарев.

  • Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
  • У Черчесова во время работы со сборной Казахстана также было несколько перпалок с журналистами.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (2)
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7:1
1737976161
мне всё стало понятно с усатым ещё в 2008. когда зенит брал суперкубок уефа - ровно в это же время ССаЧ бездарно слил в ЛЧ со спартаком киевскому динамо, дважды по 1:4. это не тренер.
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Мордаванин
1737976278
аффторитетный дед с балкона наблюдал.)))
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