Пономарев – о Черчесове: «Его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о будущем Станислава Черчесова, который сегодня покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
«Не думаю, что он теперь найдет хорошую работу в Европе, его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане. Станислав допустил большую ошибку, когда туда пошел. При всем уважении к казахам, но их сборная не самого высокого уровня, с ней было трудно добиться результата.
Нужно ли было вообще соглашаться на работу со сборной? Да, ведь с нашей командой он успеха добился.
Что теперь ему делать? Сидеть и ждать, когда кого-то уволят в РПЛ. Черчесов очень хороший тренер по российским меркам, он может пригодиться абсолютно любому клубу в РПЛ», – сказал Пономарев.
- Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
- У Черчесова во время работы со сборной Казахстана также было несколько перпалок с журналистами.