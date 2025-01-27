Пономарев – о Черчесове: «Его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о будущем Станислава Черчесова, который сегодня покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

«Не думаю, что он теперь найдет хорошую работу в Европе, его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане. Станислав допустил большую ошибку, когда туда пошел. При всем уважении к казахам, но их сборная не самого высокого уровня, с ней было трудно добиться результата.

Нужно ли было вообще соглашаться на работу со сборной? Да, ведь с нашей командой он успеха добился.

Что теперь ему делать? Сидеть и ждать, когда кого-то уволят в РПЛ. Черчесов очень хороший тренер по российским меркам, он может пригодиться абсолютно любому клубу в РПЛ», – сказал Пономарев.