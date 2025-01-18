Тедеско высказался об увольнении из сборной Бельгии

Доменико Тедеско прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Бельгии.
«Я всегда был горд работать тренером сборной Бельгии, и вместе мы добились многого. К сожалению, эта прекрасная история подошла к концу.
Я на сто процентов уверен, что команда победит Украину и без проблем пройдeт на чемпионат мира.
Команда ещe находится на ранней стадии своего развития и продолжит производить фурор в ближайшие годы.
Я от всего сердца желаю игрокам, персоналу федерации и болельщикам всего самого наилучшего», – сказал немецкий специалист.
- Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
- Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
- Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.