Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Тедеско высказался об увольнении из сборной Бельгии

    Доменико Тедеско прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Бельгии.

    «Я всегда был горд работать тренером сборной Бельгии, и вместе мы добились многого. К сожалению, эта прекрасная история подошла к концу.

    Я на сто процентов уверен, что команда победит Украину и без проблем пройдeт на чемпионат мира.

    Команда ещe находится на ранней стадии своего развития и продолжит производить фурор в ближайшие годы.

    Я от всего сердца желаю игрокам, персоналу федерации и болельщикам всего самого наилучшего», – сказал немецкий специалист.

    • Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
    • Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
    • Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

    Новости по теме
    Мостовой назвал экс-тренера «Спартака» мошенником 5
    Ловчев: «Зарема будет молчать после увольнения Тедеско из сборной Бельгии» 3
    Мостовой – о возвращении Тедеско в Россию: «Ни в коем случае!» 5
    Источник: сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2025 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1737200094
    Желаем тебе всего наилучшего в будущем!
    Ответить
    zigbert
    1737203126
    Удачи тебе в карьере Доменико.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 