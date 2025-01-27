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  • Мостовой – об отставке Черчесова: «Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили»

Мостовой – об отставке Черчесова: «Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Это было прогнозируемо. Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили. Все начали говорить, что казахи станут лучше играть. А я спрашивал: «Почему?» У них что, сумасшедший подбор футболистов? Так что изначально ничего не ждал и понимал, что также все останется. В итоге еще и хуже стало, антирекорд установили.

Но ничего страшного. Обычная жизнь любого футбольного тренера. Да и будем честны, Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана. Ну а что бы Хосеп сделал, вышел на поле? Или Стас на ворота должен был встать», – сказал Мостовой.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (3)
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кайрос
1737993171
И при этом Мостовой тогда сказал--"Может, меня Черчесов позовет к себе в сборную"
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Интерес
1737996261
Прогнозы из разряда "Мы все умрём!".
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Cleaner
1737997413
Мостовой, ты столько языком мелешь, что хоть что то из тобой натрепленного обязательно сбудется!!!...)))
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