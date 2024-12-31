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  • Губерниев – об участии России в отборе ЧМ-2026: «Самый мощный подарок для всех»

Губерниев – об участии России в отборе ЧМ-2026: «Самый мощный подарок для всех»

31 декабря 2024, 13:13
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на получение телеканалом прав на трансляции всех матчей ЧМ-2026.

  • Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения чемпионата мира – c 11 июня по 19 июля 2026 года.

– Не удивлен, что «Матч ТВ» покажет чемпионат мира по футболу, мы молодцы. Футбол объединяет. Особенно здорово он объединяет, когда наши играют.

Когда наши не играют, он тоже объединяет, но, наверное, не так сильно. Я ждал этой новости, и вот она пришла.

– Позитивное известие для всей футбольной России?

– Позитивная, только с большим «но»: нас‑то там не будет.

– Минимальный шанс на включение в отборочный турнир существует…

– Если нас включат в какую‑то из групп, это будет самый мощный подарок для всех, но что‑то я сомневаюсь в подобном.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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andr45
1735660084
«Эх, Дима, — сказал бы Остап, — мы чужие на этом празднике жизни»
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СПОРТ 21 века
1735745195
Лжедмитрий зрит в корень. Не так часто это происходит...
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Саша-Юрков.-yandex
1735747106
Скажите Губерниеву сосать *** о н это сделает с удовольствием.Червяк облезлый.
Ответить
Пан де-Мия
1735754402
Я не смотрел ОИ ********* и ничего не потерял.
Ответить
Lons88
1735802460
Да пофигу вообще
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Сергей-Шабалин-google
1735807545
Минимального шанса на участие в отборочном турнире к чемпионату мира нет. Надо привыкать к изоляции.
Ответить
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