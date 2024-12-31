Губерниев – об участии России в отборе ЧМ-2026: «Самый мощный подарок для всех»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на получение телеканалом прав на трансляции всех матчей ЧМ-2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Даты проведения чемпионата мира – c 11 июня по 19 июля 2026 года.

– Не удивлен, что «Матч ТВ» покажет чемпионат мира по футболу, мы молодцы. Футбол объединяет. Особенно здорово он объединяет, когда наши играют.

Когда наши не играют, он тоже объединяет, но, наверное, не так сильно. Я ждал этой новости, и вот она пришла.

– Позитивное известие для всей футбольной России?

– Позитивная, только с большим «но»: нас‑то там не будет.

– Минимальный шанс на включение в отборочный турнир существует…

– Если нас включат в какую‑то из групп, это будет самый мощный подарок для всех, но что‑то я сомневаюсь в подобном.