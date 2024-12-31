«Матч ТВ» покажет все игры ЧМ-2026: заявление телеканала

«Матч ТВ» получил права на показ следующего чемпионата мира.

В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории – только для зрителей «Матч ТВ»! Впервые чемпионат мира пройдет в трех странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных.

Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах!

Без лишней скромности, справиться с таким объемом футбольных матчей и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал.

Чемпионат мира по футболу – это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется.

Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника.

Так что, в любом случае, мы знаем, что вы будете делать летом 2026 года: смотреть «Матч ТВ» и следить за ходом чемпионата мира по футболу ФИФА 2026!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.