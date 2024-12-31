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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» покажет все игры ЧМ-2026: заявление телеканала

31 декабря 2024, 12:49
7

«Матч ТВ» получил права на показ следующего чемпионата мира.

В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории – только для зрителей «Матч ТВ»! Впервые чемпионат мира пройдет в трех странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных.

Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах!

Без лишней скромности, справиться с таким объемом футбольных матчей и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал.

Чемпионат мира по футболу – это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется.

Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника.

Так что, в любом случае, мы знаем, что вы будете делать летом 2026 года: смотреть «Матч ТВ» и следить за ходом чемпионата мира по футболу ФИФА 2026!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (7)
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Foxitkuban
1735640122
Только вот матчи будут идти по ночам, в том числе и в рабочие дни.
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BRO_football
1735641026
Никто не сказал, что это будет бесплатно. Так что рано радуйтесь.
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ivany4
1735641254
Ума нет - деньги на ветер!!)) Много ли смотрели футбол из Ю.Америки?? Разница по времени схожа с С.Америкой. Да еще лето, да еще и без наших.))
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JIEGEHDA
1735641535
Щас начнется . Один матч на матч ТВ второй на матч премьер третий на матч Обзор . И тд. Блллл. Сначала купите ОККО на год дешевле. Лч смотрите . Потом матч миллион каналов купите чтобы один турнир посмотреть . Потом ещё что-то. Оставили бы Россия и всё . Весь футбол через один ящик . И переключать не надо было .
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Цугундeр
1735641891
"Так что, в любом случае, мы знаем, что вы будете делать летом 2026 года.." Никто не знает..(
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...уефан
1735643766
..."И ни церковь, ни кабак - Ни чего не свято. Нет, ребята, всё не так - Всё не так, ребята"(с)... А когда-то даже отпуск пытался подгадать под ЧМ или ЧЕ. Сейчас, как-то немного похер(...
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