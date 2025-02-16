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  • Ловчев – о возможном уходе Лички из «Динамо»: «Даже фамилия Карпина уже мелькает»

Ловчев – о возможном уходе Лички из «Динамо»: «Даже фамилия Карпина уже мелькает»

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о возможности отставки главного тренера бело-голубых Марцела Лички. По его словам, в связи с этим уже звучала фамилия главного тренера «Ростова» и национальной команды России Валерия Карпина.

– Не кажется ли вам, что в случае неудачной второй части чемпионата Марцел Личка может покинуть «Динамо»?

– Эти разговоры уже давно витают в воздухе, даже фамилия Карпина уже мелькает, но все почему‑то забывают, как при нем растут игроки. Раскрылся Тюкавин, и не зря его назвали лучшим игроком. Им в оборону нужны игроки и вратарь, учитывая сколько «валит» Лещук. Нет уверенности в защитниках, что они сыграют надежно.

Личка мне нравится, как он ставит футбол, своим отношением к России. Он не случайно говорит о том, что выступает за футбол с большим количеством голов. Но в России всегда так, когда ты проиграл несколько игр – тебя тут же выгоняют. Выиграл – готовы на руках носить.

  • «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ после 18 туров с 35 очками и отставанием от лидера в 4 балла.
  • В феврале бело‑голубые приняли участие в Зимнем кубке РПЛ, где заняли 6-е место не забив ни одного гола.

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Источник: «Матч ТВ»

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16.02.2025 11:43
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Комментарии (2)
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alex1951
1739697569
Ловчев,как всегда,туману нагоняет...За Личку решает ,что там так,а что не так.... Динамо не Спартак твой,где нашальники вели ,как цари по отношению к тренерам : Не,Чемпион - пошел вон! Всех фамилий и не упомнишь.... Подумай лучше о Спартаке....
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neim
1739702349
"Личка мне нравится, как он ставит футбол " ... И даже игра в обороне тебе нравится ? Тогда Ловчев, ты мазохист, если тебе нравится , как Личка строит игру в обороне !!!
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