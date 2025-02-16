Ловчев – о возможном уходе Лички из «Динамо»: «Даже фамилия Карпина уже мелькает»

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о возможности отставки главного тренера бело-голубых Марцела Лички. По его словам, в связи с этим уже звучала фамилия главного тренера «Ростова» и национальной команды России Валерия Карпина.

– Не кажется ли вам, что в случае неудачной второй части чемпионата Марцел Личка может покинуть «Динамо»?

– Эти разговоры уже давно витают в воздухе, даже фамилия Карпина уже мелькает, но все почему‑то забывают, как при нем растут игроки. Раскрылся Тюкавин, и не зря его назвали лучшим игроком. Им в оборону нужны игроки и вратарь, учитывая сколько «валит» Лещук. Нет уверенности в защитниках, что они сыграют надежно.

Личка мне нравится, как он ставит футбол, своим отношением к России. Он не случайно говорит о том, что выступает за футбол с большим количеством голов. Но в России всегда так, когда ты проиграл несколько игр – тебя тут же выгоняют. Выиграл – готовы на руках носить.