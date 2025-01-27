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  • Черчесов – о работе в сборной Казахстана: «Юридически контракт еще не расторгнут»

Черчесов – о работе в сборной Казахстана: «Юридически контракт еще не расторгнут»

Станислав Черчесов рассказал о деталях прекращения сотрудничества с Федерацией футбола Казахстана.

– Как я уже говорил во время нашей предыдущей беседы с вами, что в январе у нас состоялся разговор с новым руководителем Федерации футбола Маратом Омаровым. Мы обсудили наши планы по подготовке к мартовским матчам в отборочном турнире к чемпионату 2026 года.

Сегодня в Москве мы встретились с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым. Было заявлено, что они хотят видеть в качестве главного тренера сборной Казахстана другого специалиста. Позже президент Федерации лично еще раз озвучил мне эту позицию.

– На сайте Федерации футбола Казахстана сказано, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон?

– Это не так. Президент Федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается и далеко не редко.

Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг к другу. Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально – тренер сборной Казахстана.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

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Источник: Sportnews.kz

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