Черчесов – о работе в сборной Казахстана: «Юридически контракт еще не расторгнут»

Станислав Черчесов рассказал о деталях прекращения сотрудничества с Федерацией футбола Казахстана.

– Как я уже говорил во время нашей предыдущей беседы с вами, что в январе у нас состоялся разговор с новым руководителем Федерации футбола Маратом Омаровым. Мы обсудили наши планы по подготовке к мартовским матчам в отборочном турнире к чемпионату 2026 года.

Сегодня в Москве мы встретились с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым. Было заявлено, что они хотят видеть в качестве главного тренера сборной Казахстана другого специалиста. Позже президент Федерации лично еще раз озвучил мне эту позицию.

– На сайте Федерации футбола Казахстана сказано, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон?

– Это не так. Президент Федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается и далеко не редко.

Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг к другу. Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально – тренер сборной Казахстана.