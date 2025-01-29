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В УЕФА вынесли вердикт по домашним матчам сборной Израиля

Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию, что сборной Израиля возможно разрешат играть не на нейтральных полях.

«Решение УЕФА относительно всех домашних матчей израильских команд, которые в настоящее время проводятся на нейтральных площадках, по-прежнему остается в силе», – говорится в сообщении.

  • Весной израильтяне стартуют в отборе ЧМ-2026.
  • 22 и 25 марта сборная примет Эстонию и Норвегию соответственно.
  • Международные матчи не проводятся в Израиле с октября 2023 года из-за ситуации в секторе Газа.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (1)
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fakeid
1738180302
какие-то они кривожопые, хуже хахлов и спартачей. то за африку играют, то за океанию. теперь приютили в уефе - но и тут спокойно не могут. деды вас для чего освобождали? йо_пните уже куда-нибудь чем-нибудь, чтобы всё разом закончилось, а потом уже идите в уефа.
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