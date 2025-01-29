В УЕФА вынесли вердикт по домашним матчам сборной Израиля

Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию, что сборной Израиля возможно разрешат играть не на нейтральных полях.
«Решение УЕФА относительно всех домашних матчей израильских команд, которые в настоящее время проводятся на нейтральных площадках, по-прежнему остается в силе», – говорится в сообщении.
- Весной израильтяне стартуют в отборе ЧМ-2026.
- 22 и 25 марта сборная примет Эстонию и Норвегию соответственно.
- Международные матчи не проводятся в Израиле с октября 2023 года из-за ситуации в секторе Газа.