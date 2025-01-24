«Матч ТВ» будет транслировать все турниры ФИФА до 2029 года

«Матч ТВ» объявил о покупке эксклюзивных прав на показ турниров ФИФА, запланированных на период с 2025 по 2029 год.

Речь идет о ЧМ-2026 и еще 20 турнирах.

«Долгосрочное сотрудничество с FIFA – это хороший задел, который позволяет нам уверенно смотреть в будущее и гарантировать нашим зрителям качественный футбольный контент.

Конечно, самое яркое событие в период с 2025 по 2029-й год – это Чемпионат мира по футболу FIFA 2026, который мы анонсировали перед Новым годом, но этим интересные международные футбольные турниры сборных команд не ограничиваются.

Женские Чемпионаты мира по футболу FIFA по аудитории на стадионах уже догоняют мужские, пляжный футбол и мини-футбол по-своему зрелищны и имеют своих поклонников в нашей стране, а в соревнованиях юношей и девушек зажигаются новые звездочки, поэтому это всегда интересно», – прокомментировал сделку генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.