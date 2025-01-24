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«Матч ТВ» будет транслировать все турниры ФИФА до 2029 года

«Матч ТВ» объявил о покупке эксклюзивных прав на показ турниров ФИФА, запланированных на период с 2025 по 2029 год.

Речь идет о ЧМ-2026 и еще 20 турнирах.

«Долгосрочное сотрудничество с FIFA – это хороший задел, который позволяет нам уверенно смотреть в будущее и гарантировать нашим зрителям качественный футбольный контент.

Конечно, самое яркое событие в период с 2025 по 2029-й год – это Чемпионат мира по футболу FIFA 2026, который мы анонсировали перед Новым годом, но этим интересные международные футбольные турниры сборных команд не ограничиваются.

Женские Чемпионаты мира по футболу FIFA по аудитории на стадионах уже догоняют мужские, пляжный футбол и мини-футбол по-своему зрелищны и имеют своих поклонников в нашей стране, а в соревнованиях юношей и девушек зажигаются новые звездочки, поэтому это всегда интересно», – прокомментировал сделку генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (5)
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Вячеслав_fcsm
1737723931
"Молодцы". Лучше б ЛЧ стране вернули.
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biber.ru
1737726141
Ещё бы с Медиалигой договорились.
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guron88
1737728009
Пляжный и женский футбол - таке себе "действо"...
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темирхан
1737728061
чм нах. не нужен! нужны ЛЧ, ЛЕ и ЛК!
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zigbert
1737733761
ЧМ по футболу еще представляет какой то интерес, все остальное навязывается зрителю от собственного неумения "Матч ТВ".
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