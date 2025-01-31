В Казахстане назначили сменщика Черчесова

Казахстанская федерация футбола назначила Али Алиева временным исполняющим обязанности главного тренера сборной страны. Его помощниками станут бывшие игроки национальной сборной Нурбол Жумаскалиев и Елдос Ахметов.
- 44-летний Алиев ранее возглавлял «Кызыл-Жар» и покинул клуб 5 января.
- В ходе тренерской карьеры специалист также был главным тренером карагандинского «Шахтера», «Жениса» и молодежной команды «Астаны».
- На этой неделе было объявлено об увольнении с поста главного тренера сборной Казахстана 61-летнего Станислава Черчесова.
- Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
- Казахстан сыграет с Уэльсом и Лихтенштейном 22 и 25 марта в отборе ЧМ-2026.