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В Казахстане назначили сменщика Черчесова

Казахстанская федерация футбола назначила Али Алиева временным исполняющим обязанности главного тренера сборной страны. Его помощниками станут бывшие игроки национальной сборной Нурбол Жумаскалиев и Елдос Ахметов.

  • 44-летний Алиев ранее возглавлял «Кызыл-Жар» и покинул клуб 5 января.
  • В ходе тренерской карьеры специалист также был главным тренером карагандинского «Шахтера», «Жениса» и молодежной команды «Астаны».
  • На этой неделе было объявлено об увольнении с поста главного тренера сборной Казахстана 61-летнего Станислава Черчесова.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
  • Казахстан сыграет с Уэльсом и Лихтенштейном 22 и 25 марта в отборе ЧМ-2026.

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Источник: официальный сайт Казахстанской федерации футбола

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Комментарии (3)
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кайрос
1738319898
А временно это на какой срок ? Пока Гвардиола или Моуриньо не освободится ? ))) Так то первый официальный матч в отборе на ЧМ 26 у Казахстана 22 марта будет с Уэльсом. Этот временный дожен подготовить сборную до марта а потом другой, постоянный придет , который с нуля, не зная игроков примет команду ? И что мешает не спеша найти постоянного тренера ? Время еще есть.
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fakeid
1738320495
а усатый до сих пор верещит, что бумаг об увольнении не видел, поэтому он тренер казахстана)
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Тинез Розоп
1738322459
Можно не переживать им за антирекорды…
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