Мостовой отреагировал на новость о показе всех игр ЧМ-2026 на «Матч ТВ»

Александр Мостовой прокомментировал информацию о вещателе ЧМ-2026.
- Все игры покажет «Матч ТВ».
- Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения чемпионата мира – c 11 июня по 19 июля 2026 года.
– «Матч ТВ» уже показывал чемпионат мира в Катаре, поэтому нет ничего удивительного в том, что ЧМ‑2026 года тоже будут транслировать.
– Вы будете следить за чемпионатом мира?
– Да, конечно. Я родился, чтобы играть в футбол, поэтому у меня вся жизнь связана с ним. Я не пропускаю ни одного чемпионата мира или Европы.
Источник: «Матч ТВ»