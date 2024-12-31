Мостовой отреагировал на новость о показе всех игр ЧМ-2026 на «Матч ТВ»

Александр Мостовой прокомментировал информацию о вещателе ЧМ-2026.

Все игры покажет «Матч ТВ».

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Даты проведения чемпионата мира – c 11 июня по 19 июля 2026 года.

– «Матч ТВ» уже показывал чемпионат мира в Катаре, поэтому нет ничего удивительного в том, что ЧМ‑2026 года тоже будут транслировать.

– Вы будете следить за чемпионатом мира?

– Да, конечно. Я родился, чтобы играть в футбол, поэтому у меня вся жизнь связана с ним. Я не пропускаю ни одного чемпионата мира или Европы.