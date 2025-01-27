Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана

Фаворитом в борьбе за пост главного тренера Казахстана является 44-летний Али Алиев. Ранее он несколько возглавлял «Кызыл-Жар» и покинул клуб 5 января.

В ходе тренерской карьеры специалист также возглавлял карагандинский «Шахтер», «Женис» и молодежную команду «Астаны».