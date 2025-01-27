Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана

Фаворитом в борьбе за пост главного тренера Казахстана является 44-летний Али Алиев. Ранее он несколько возглавлял «Кызыл-Жар» и покинул клуб 5 января.
В ходе тренерской карьеры специалист также возглавлял карагандинский «Шахтер», «Женис» и молодежную команду «Астаны».
- Сегодня было объявлено об увольнении с поста главного тренера сборной Казахстана 61-летнего Станислава Черчесова.
- Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
- Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.