- 10 июня 2022
- 13:21 Глава Польского футбольного союза: «Отказ от матча с Россией – непростое решение, но мы должны были это сделать» 2
- 6 июня 2022
- 12:49 Ловчев – о стыках отбора ЧМ-2022: «Был уверен в победе украинцев, но слава богу, этого не произошло» 1
- 11:37 Зинченко: «Валлийцы тянули время. В раздевалке говорили, что на Ярмоленко был очевидный пенальти» 2
- 09:40 «Безгранично горжусь сборной». Шевченко – о непопадании Украины на ЧМ-2022 1
- 08:38 Канделаки – о непопадании Украины на ЧМ-2022: «Слава богу, футбол – не Евровидение» 1
- 07:34 Украинская ассоциация футбола – после непопадания на ЧМ: «А сколько у тебя матчей, сборная России?» 1
- 01:19 Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022 2
- 5 июня 2022
- 22:26 Зинченко прокомментировал непопадание сборной Украины на чемпионат мира 1
- 22:22 Петраков: «Украина сделала все, что могла. Не знаю, что сказать» 1
- 22:12 «Это крупнейший успех в истории валлийского футбола». Бэйл – о выходе Уэльса на ЧМ-2022 4
- 21:46 Украина превзошла Уэльс в пяти статистических показателях 1
- 21:37 Уэльс вышел на ЧМ во второй раз в истории. Первый был в 1958 году 7
- 21:06 Определились 30 из 32 участников ЧМ-2022 34
- 20:56 ⚡ Отбор ЧМ-2022. Уэльс вышел на чемпионат мира, победив Украину. Ярмоленко забил автогол 1
- 19:53 Ярмоленко забил автогол в матче с Уэльсом 1
- 19:30 Игроки сборной Украины преклонили колено перед матчем с Уэльсом. С Шотландией они этого не делали 1
- 18:16 РФС подал в ФИФА протест из-за Крыма на форме сборной Украины 1
- 17:58 Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в старте сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Уэльсом 1
- 00:17 «Мы им сочувствуем, но это бизнес». Тренер Уэльса – перед матчем с Украиной 1
- 4 июня 2022
- 23:49 «Мир им сочувствует, но мы хотим на ЧМ. Не будем извиняться, если выиграем». Бэйл – о матче с Украиной 1
- 3 июня 2022
- 16:33 Баджо: «Безумие, что Италия не вышла на ЧМ. Это скандал, нужно менять правила» 5
- 11:46 Уткин: «Если спорт вне политики, то почему в России не показали матч Шотландия – Украина?» 1
- 2 июня 2022
- 13:09 Зинченко: «Матч с Уэльсом – финал нашей жизни. Хотелось бы подарить болельщикам улыбку хоть на несколько минут» 1
- 00:39 Зеленский – о победе сборной Украины: «Радость для всей страны» 1
- 00:35 Мостовой: «Шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки» 1
- 1 июня 2022
- 23:40 Отбор ЧМ-2022. Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал стыков 1
- 22:48 Сунесс: «Украина должна быть на ЧМ-2022, чтобы оставаться в центре внимания. Расширьте одну группу до 5 команд» 1
- 21:09 Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в основе Украины на игру с Шотландией; Робертсон, Мактоминей, Гилмор выйдут у шотландцев 11
- 31 мая 2022
- 14:31 Сунесс: «Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его» 1
- 5 апреля 2022
- 09:28 Инфантино – о замене Ирана на Италию на ЧМ-2022: «Давайте будем серьезными» 7