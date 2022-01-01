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Отборочные матчи ЧМ-2026
Футбольные арбитры
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Марциняк Шимон
Плоцк
45
2
Оливер Майкл
Нортумберланд
41
3
Тэйлор Энтони
Манчестер
47
4
Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Санта-Крус-де-Тенерифе
43
5
Турпен Клеман
Улинс
44
6
Хиль Мансано Хесус
Бадахос
42
7
Маккели Данни
Дордрехт
43
8
Цвайер Феликс
Берлин
45
9
Винчич Славко
н/д
46
10
Фраппар Стефани
н/д
42
11
Гезюбююк Сердар
Харлем
40
12
Санчес Мартинес Хосе Мария
н/д
н/д
13
Ковач Иштван
Кареи
41
14
Бенгоэчеа Рикардо де Бургос
Бильбао
40
15
Сидиропулос Анастасиос
н/д
46
16
Бастьен Бенуа
Метц
43
17
Мелер Халил
Измир
40
18
Летексье Франсуа
н/д
37
19
Масса Давиде
Империя
45
20
Гринфилд Орель
н/д
н/д
21
Мариани Маурицио
Рим
44
22
Зиберт Даниэль
Берлин
42
23
Юг Матей
Любляна
45
24
Гуида Марко
Торре-Аннунциата
45
25
Пиньейру Жоау Педру
н/д
н/д
26
Кехлет Якоб
н/д
н/д
27
Мартинес Мунуэра Хуан
Бенидорм
44
28
Эскас Эспен
н/д
38
29
Пельто Ирфан
Сараево
42
30
Петреску Раду
Бухарест
н/д
31
Кавана Крис
Ланкашир
40
32
Дабанович Никола
Подгорица
44
33
Кружляк Иван
Братислава
42
34
Нюберг Гленн
н/д
37
35
Йованович Срджан
Калуджерица
н/д
36
Агаев Алияр
Баку
н/д
37
Яблонски Свен
Бремен
н/д
38
Трейманис Андрис
Кулдига
41
39
Румшас Донатас
Паланга
38
40
Тохвер Кристо
Таллинн
45
41
Альберола Рохас Хавьер
н/д
н/д
42
Штегеманн Саша
Нидеркассель
41
43
Глова Филип
Кошице
38
44
Аль-Хаким Мохаммед
н/д
н/д
45
Брукс Джон
Лестершир
36
46
Нобре Антониу
н/д
37
47
Осмерс Харм
Ганновер
н/д
48
Паяч Игор
Свети-Иван-Зелина
н/д
49
Балакин Николай
Киев
37
50
Обренович Раде
Любляна
35
1
2
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