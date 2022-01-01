Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Новости
Результаты
Таблицы
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Отборочные матчи ЧМ-2026
Футбольные стадионы
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Парк де Пренс
Париж
48 712
2
Джузеппе Меацца
Милан
81 277
3
Атлети Адзурри
Бергамо
24 950
4
Ред Булл Арена
Лейпциг
44 345
5
Йохан Кройф Арена
Амстердам
53 052
6
Вилла Парк
Бирмингем
42 788
7
Драгау
Порту
52 022
8
Тюпрас Стадиуму
Стамбул
42 590
9
Жозе Алваладе
Лиссабон
50 095
10
Райко Митич
Белград
51 538
11
Стейдж Фронт
Барселона
40 500
12
Национальный стадион
Варшава
58 145
13
Удинезе Арена
Удине
30 642
14
Читта дель Триколоре
Реджо-Эмилия
20 084
15
Рейн-Некар Арена
Зинсхайм
30 150
16
Паркен
Копенгаген
38 065
17
Кардифф Сити
Кардифф
27 344
18
Де Кейп
Роттердам
51 557
19
Георгиос Караискакис
Пирей
33 334
20
Сент Якоб-Парк
Базель
38 500
21
Борис Пайчадзе
Тбилиси
55 000
22
Констант Ванден Сток
Брюссель
26 361
23
Сьюдад де Валенсия
Валенсия
25 354
24
Рейн Энерги
Кельн
50 374
25
Дженерали Арена
Прага
20 854
26
Пушкаш Арена
Будапешт
67 215
27
Максимир
Загреб
38 923
28
Республиканский
Ереван
14 935
29
Астана Арена
Астана
30 000
30
Лаугардалсвеллур
Рейкьявик
9 800
31
Войска Польского
Варшава
13 662
32
Хосе Соррилья
Вальядолид
26 512
33
Фортуна Арена
Прага
21 000
34
Авива-Стэдиум
Дублин
51 700
35
Зимбру
Кишинев
10 500
36
Тедди
Иерусалим
21 600
37
Нео ГСП Стэдиум
Никосия
23 400
38
Олимпик Стэдиум
Хельсинки
40 600
39
ЛФФ Стэдиум
Вильнюс
5 500
40
Мартинес Валеро
Эльче
39 000
41
Тоше Проески
Скопье
32 580
42
Виндзор Парк
Белфаст
15 602
43
Под Горицом
Подгорица
17 000
44
Олимпико
Серравалле
5 387
45
Национальный стадион
Та'Кали
17 797
46
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Баку
31 200
47
Райнпарк
Вадуц
6 127
48
Стад де Люксембург
Люксембург
9 386
49
А. Ле Кок Арена
Таллин
10 210
50
Эстади Насьонал
Андорра-ла-Велья
3 306
1
2
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+