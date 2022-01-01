Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Новости
Результаты
Таблицы
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Отборочные матчи ЧМ-2026
Футбольные тренеры
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Луческу Мирча
-
2
Тухель Томас
Англия
3
Спаллетти Лучано
Ювентус
4
Куман Рональд
-
5
Рангник Ральф
Австрия
6
Дешам Дидье
-
7
Гаттузо Дженнаро
Лацио
8
Нагельсман Юлиан
-
9
Мартинес Роберто
-
10
Монтелла Винченцо
Турция
11
Сантуш Фернанду
-
12
Ребров Сергей
-
13
Гарсия Руди
-
14
Поттер Грэм
Швеция
15
Далич Златко
-
16
Якин Мурат
Швейцария
17
де ла Фуэнте Луис
Испания
18
Андерссон Янне
-
19
Саньоль Вилли
Грузия
20
Стойкович Драган
-
21
Солбаккен Стале
Норвегия
22
«Силвиньо» Кампос Мендес
Албания
23
Кальцона Франческо
Словакия
24
Канерва Маркку
-
25
Росси Марко
Венгрия
26
Паунович Велько
Сербия
27
Кларк Стив
-
28
Пробеж Михал
-
29
Хареиде Аге
-
30
Просинечки Роберт
Киргизия
31
О'Нил Майкл
Северная Ирландия
32
Фода Франко
Косово
33
Алос Карлос
-
34
Янкаускас Эдгарас
Литва
35
Кек Матьяж
-
36
Кубик Мирослав
-
37
Алиев Али
-
38
Крстаич Младен
-
39
Манджа Девис
Мальта
40
Меликян Егише
Армения
41
Байсуфинов Талгат
-
42
Клещенко Сергей
-
43
Гашек Иван
-
44
Жиресс Ален
-
45
Барбарез Сергей
Босния и Герцеговина
46
Штоклаза Мартин
-
47
Фрис Якоб
Виборг
48
О'Ши Джон
Ирландия
49
Беллами Крейг
Уэльс
50
Джеффри Кейт
Ангилья
1
2
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+