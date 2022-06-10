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Главные новости
10 июня 2022
13:21
Глава Польского футбольного союза: «Отказ от матча с Россией – непростое решение, но мы должны были это сделать»
2
6 июня 2022
12:49
Ловчев – о стыках отбора ЧМ-2022: «Был уверен в победе украинцев, но слава богу, этого не произошло»
1
11:37
Зинченко: «Валлийцы тянули время. В раздевалке говорили, что на Ярмоленко был очевидный пенальти»
2
08:38
Канделаки – о непопадании Украины на ЧМ-2022: «Слава богу, футбол – не Евровидение»
1
07:34
Украинская ассоциация футбола – после непопадания на ЧМ: «А сколько у тебя матчей, сборная России?»
1
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Все новости
10 июня 2022
13:21
Глава Польского футбольного союза: «Отказ от матча с Россией – непростое решение, но мы должны были это сделать»
2
6 июня 2022
12:49
Ловчев – о стыках отбора ЧМ-2022: «Был уверен в победе украинцев, но слава богу, этого не произошло»
1
11:37
Зинченко: «Валлийцы тянули время. В раздевалке говорили, что на Ярмоленко был очевидный пенальти»
2
09:40
«Безгранично горжусь сборной». Шевченко – о непопадании Украины на ЧМ-2022
1
08:38
Канделаки – о непопадании Украины на ЧМ-2022: «Слава богу, футбол – не Евровидение»
1
07:34
Украинская ассоциация футбола – после непопадания на ЧМ: «А сколько у тебя матчей, сборная России?»
1
01:19
Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022
2
5 июня 2022
22:26
Зинченко прокомментировал непопадание сборной Украины на чемпионат мира
1
22:22
Петраков: «Украина сделала все, что могла. Не знаю, что сказать»
1
22:12
«Это крупнейший успех в истории валлийского футбола». Бэйл – о выходе Уэльса на ЧМ-2022
4
21:46
Украина превзошла Уэльс в пяти статистических показателях
1
21:37
Уэльс вышел на ЧМ во второй раз в истории. Первый был в 1958 году
7
21:06
Определились 30 из 32 участников ЧМ-2022
34
20:56
⚡ Отбор ЧМ-2022. Уэльс вышел на чемпионат мира, победив Украину. Ярмоленко забил автогол
1
19:53
Ярмоленко забил автогол в матче с Уэльсом
1
19:30
Игроки сборной Украины преклонили колено перед матчем с Уэльсом. С Шотландией они этого не делали
1
18:16
РФС подал в ФИФА протест из-за Крыма на форме сборной Украины
1
17:58
Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в старте сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Уэльсом
1
00:17
«Мы им сочувствуем, но это бизнес». Тренер Уэльса – перед матчем с Украиной
1
4 июня 2022
23:49
«Мир им сочувствует, но мы хотим на ЧМ. Не будем извиняться, если выиграем». Бэйл – о матче с Украиной
1
3 июня 2022
16:33
Баджо: «Безумие, что Италия не вышла на ЧМ. Это скандал, нужно менять правила»
5
11:46
Уткин: «Если спорт вне политики, то почему в России не показали матч Шотландия – Украина?»
1
2 июня 2022
13:09
Зинченко: «Матч с Уэльсом – финал нашей жизни. Хотелось бы подарить болельщикам улыбку хоть на несколько минут»
1
00:39
Зеленский – о победе сборной Украины: «Радость для всей страны»
1
00:35
Мостовой: «Шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки»
1
1 июня 2022
23:40
Отбор ЧМ-2022. Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал стыков
1
22:48
Сунесс: «Украина должна быть на ЧМ-2022, чтобы оставаться в центре внимания. Расширьте одну группу до 5 команд»
1
21:09
Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в основе Украины на игру с Шотландией; Робертсон, Мактоминей, Гилмор выйдут у шотландцев
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