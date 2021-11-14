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    Талгат Байсуфинов

    Тренер
    Имя Талгат
    Отчество Маруанович
    Фамилия Байсуфинов
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 4 сентября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Казахстан 8 0 5 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.03.2021 Казахстан 0 : 2 Франция
    31.03.2021 Украина 1 : 1 Казахстан
    01.09.2021 Казахстан 2 : 2 Украина
    04.09.2021 Финляндия 1 : 0 Казахстан
    07.09.2021 Босния и Герцеговина 2 : 2 Казахстан
    09.10.2021 Казахстан 0 : 2 Босния и Герцеговина
    12.10.2021 Казахстан 0 : 2 Финляндия
    13.11.2021 Франция 8 : 0 Казахстан
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