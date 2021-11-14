Талгат Байсуфинов
Тренер
|Имя
|Талгат
|Отчество
|Маруанович
|Фамилия
|Байсуфинов
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|4 сентября 1968
|Имя
|Талгат
|Отчество
|Маруанович
|Фамилия
|Байсуфинов
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|4 сентября 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Казахстан
|8
|0
|5
|3
|Дата
|Матч
|28.03.2021
|Казахстан
|0 : 2
|Франция
|31.03.2021
|Украина
|1 : 1
|Казахстан
|01.09.2021
|Казахстан
|2 : 2
|Украина
|04.09.2021
|Финляндия
|1 : 0
|Казахстан
|07.09.2021
|Босния и Герцеговина
|2 : 2
|Казахстан
|09.10.2021
|Казахстан
|0 : 2
|Босния и Герцеговина
|12.10.2021
|Казахстан
|0 : 2
|Финляндия
|13.11.2021
|Франция
|8 : 0
|Казахстан