Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Казахстан. Премьер-лига 2013 Лига Европы 2013/2014 Казахстан. Премьер-Лига 2012