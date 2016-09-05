Байсуфинов: «В матче с Польшей играли на победу»

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов остался доволен ничейным результатом встречи со сборной Польши в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

«Этот день рождения я точно запомню на всю жизнь. Поблагодарил ребят за то, как они сыграли во втором тайме, от всей казахской нации. С одной стороны, я очень доволен результатом – ничья с Польшей – это хорошо, но с другой, мне кажется, что мы потеряли два очка.

Я говорил, что мы будем играть на победу – так и получилось. Все наши футболисты заслуживают только похвалы. Мы ни на минуту не теряли надежды, хотя при счете 0:2 было непросто. Думаю, этот матч всем понравился», – приводит слова Байсуфинова Sports.kz.

Напомним, что матч Казахстана и Польши закончился со счетом 2:2.