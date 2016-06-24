Байсуфинов — новый главный тренер сборной Казахстана

Федерация футбола Казахстана на своем официальном сайте объявила имя нового главного тренера национальной команды. Им стал местный специалист Талгат Байсуфинов, который с января 2016 года был исполняющим обязанности главного тренера сборной.



Отметим, что под руководством Байсуфинова национальная команда провела три матча (две победы и ничья).

В этом году Казахстану предстоит сыграть несколько матчей в рамках квалификации к чемпионату мира 2018 года. Первой официальной встречей для Байсуфинова станет игра против сборной Польши, которая состоится уже 4 сентября в Астане.