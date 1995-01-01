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    Тренер Казахстана Байсуфинов – о разгроме от Франции: «Очень больно и неприятно. Мы не дожили до конца»

    Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился эмоциями после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (0:8). Ему больно.

    «Я сказал игрокам, чтобы они не боялись и показали свой характер. Как-то мы должны были развивать свою игру. Поражение всегда болезненно воспринимается тренером, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего.

    Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определeнные опасения, это было видно в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счeт говорит сам за себя», – подытожил Байсуфинов.

    • Это крупнейшее поражение казахстанцев в истории.
    • У Казахстана в отборочном цикле нет побед, команда замыкает таблицу.
    • Французы досрочно вышли на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: KazFootball

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3431

      raritet 1 час назад

      Ничего не понял. А каким должен быть счёт , чтобы не было больно? Такое ощущение по тексту, как будто с чемпионом играла команда, претендующая на чемпионскую роль. Такие команды как Французская сборная если вовремя не сказать , что тренировка - спарринг с командой из Казахстана окончена, могли и больше закатить. Без боли .

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