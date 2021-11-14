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  • Тренер Казахстана Байсуфинов – о разгроме от Франции: «Очень больно и неприятно. Мы не дожили до конца»

Тренер Казахстана Байсуфинов – о разгроме от Франции: «Очень больно и неприятно. Мы не дожили до конца»

14 ноября 2021, 10:15
3

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился эмоциями после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (0:8). Ему больно.

«Я сказал игрокам, чтобы они не боялись и показали свой характер. Как-то мы должны были развивать свою игру. Поражение всегда болезненно воспринимается тренером, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего.

Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определeнные опасения, это было видно в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счeт говорит сам за себя», – подытожил Байсуфинов.

  • Это крупнейшее поражение казахстанцев в истории.
  • У Казахстана в отборочном цикле нет побед, команда замыкает таблицу.
  • Французы досрочно вышли на ЧМ-2022.

Источник: KazFootball
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан. Премьер-лига Франция Казахстан Байсуфинов Талгат
Комментарии (3)
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raritet
1636877339
Ничего не понял. А каким должен быть счёт , чтобы не было больно? Такое ощущение по тексту, как будто с чемпионом играла команда, претендующая на чемпионскую роль. Такие команды как Французская сборная если вовремя не сказать , что тренировка - спарринг с командой из Казахстана окончена, могли и больше закатить. Без боли .
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Томик
1636883717
Какое там ещё "больно и неприятно"? Вы с Францией играли, ребята. Ну а не дожили вы и до середины.
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SpartakMoskwa
1636891492
Растоптала Франция узкоглазых эх больно у них глаза стали ещё уже
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