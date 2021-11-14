Тренер Казахстана Байсуфинов – о разгроме от Франции: «Очень больно и неприятно. Мы не дожили до конца»

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился эмоциями после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (0:8). Ему больно.

«Я сказал игрокам, чтобы они не боялись и показали свой характер. Как-то мы должны были развивать свою игру. Поражение всегда болезненно воспринимается тренером, какие бы проблемы у команды ни были, это моя ответственность прежде всего.

Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определeнные опасения, это было видно в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счeт говорит сам за себя», – подытожил Байсуфинов.