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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов может возглавить «Спартак» после ноябрьских матчей сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – претендент на аналогичный пост в «Спартаке». Специалист может возглавить красно-белых после товарищеского матча с Германией (15 ноября) и игры Лиги нации со Швецией (20 ноября).

    Сегодня московский клуб уволил Массимо Карреру. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

    Черчесов руководил «Спартаком» с 2007 по 2008 год.

    Карреру уволили. Что об этом известно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2018 14:16
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 22 октября 2018, 23:10

      С расстрельной и почётной должности на ещё более расстрельную и куда менее почётную. Оно вам надо, Станислав Саламович?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 22 октября 2018, 21:27

      Спартак пусть даже не мечтает что Черчесов станет тренером.Черчесов обиды не прощает особенно этого Федуна

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 октября 2018, 19:52

      За несколько месяцев обосрут его эти же мудаки и сплавят как обычно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      kingoffam 22 октября 2018, 19:33

      Только не Черчесов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 19:30

      Будет трудно. Но как решит сам Черчесов?

      2
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      Рейтинг: +2738

      a_who 22 октября 2018, 18:30

      Посильнее нужен ! Стас пусть в сборной остаётся .

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 октября 2018, 18:11

      Не надо и даром.

      1
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      Рейтинг: +1170

      Argon 22 октября 2018, 17:47

      На этом успехи сборной закончатся.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 октября 2018, 17:10

      А Черчесову это надо? У него и так всё неплохо в сборной складывается. А идти на Голгофу в современный Спартак, да с таким истеричным руководством? Ответ, я думаю, очевиден.

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 22 октября 2018, 17:09

      Это почти как ЗОЖ.

      0
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