Черчесов может возглавить «Спартак» после ноябрьских матчей сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – претендент на аналогичный пост в «Спартаке». Специалист может возглавить красно-белых после товарищеского матча с Германией (15 ноября) и игры Лиги нации со Швецией (20 ноября).

Сегодня московский клуб уволил Массимо Карреру. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Черчесов руководил «Спартаком» с 2007 по 2008 год.

Карреру уволили. Что об этом известно