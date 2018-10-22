Арустамян: «Контракт Черчесова с РФС допускает совмещение»

Пункт-то есть, но нет дурака, чтобы воспользоваться этим пунктом. Так что, пусть Шнобель себе мечтает.
Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал информацию, что «Спартак» может возглавить главный тренер сборной России Станислав Черчесов. По словам комментатора, специалист имеет юридическую возможность прийти в стан красно-белых.
«В новом контракте Черчесова с РФС есть пункт о совмещении», – сообщил журналист.
Черчесов работал в «Спартаке» в качестве главного тренера с 2007 по 2008 год.
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