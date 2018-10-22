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    Какой вы футболист?

    Арустамян: «Контракт Черчесова с РФС допускает совмещение»

    Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал информацию, что «Спартак» может возглавить главный тренер сборной России Станислав Черчесов. По словам комментатора, специалист имеет юридическую возможность прийти в стан красно-белых.

    «В новом контракте Черчесова с РФС есть пункт о совмещении», – сообщил журналист.

    Черчесов работал в «Спартаке» в качестве главного тренера с 2007 по 2008 год.

    Карреру уволили. Что об этом известно

    Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна

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    22.10.2018 11:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 22 октября 2018, 20:08

      Пункт-то есть, но нет дурака, чтобы воспользоваться этим пунктом. Так что, пусть Шнобель себе мечтает.

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 18:31

      Это как поговорка :"За двумя зайцами погонишься ,ни одного не поймаешь". Памятуя об этом Черчесов вряд ли возглавит Спартак.

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      Рейтинг: +567

      LAY394 22 октября 2018, 17:18

      он уже пробовал

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 октября 2018, 16:33

      А усатому это нужно ? Он отслеживает игроков -- посещает игры с участием сборников -- анализирует ! Да и денег хватает ! Надо заниматься чем то одним -- с полной отдачей ! А то получиться -- там на пол шишки -- а там залу пышка !!!

      3
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 22 октября 2018, 13:33

      Ежели хапуга и жмот,
      На два поста пойдёт,
      Будет набивать карманы,
      Пока устраняет изъяны.

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 22 октября 2018, 13:18

      ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАЧЕМ ТРОГАТЬ ТРЕНЕРА СБОРНОЙ КОГДА ВСЕ ИДЕТ ОТЛИЧНО? ПУСТЬ КАЖДЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ СВОИМ ДЕЛОМ.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 22 октября 2018, 12:46

      Не мешайте Мужику работать

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 22 октября 2018, 12:44

      единственный плюс Черчесова-это , то что он может любого убрать из состава (как Акинфеева например )-в остальном-всё минус !

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      Рейтинг: +357

      3емлянин 22 октября 2018, 12:17

      Вряд ли

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 22 октября 2018, 12:04

      Каррейра единственный кто пахал в этом Спартаке, дали бы доработать до НГ хотя бы,ну а футболёры добились своего сливали они его долго

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Сергей Александрович 22 октября 2018, 13:07

      Дело в том, что Каррера может и доработал бы до НГ, а вот команда давно уже перестала, скорее всего как к специалисту у хозянинов может притензий и не было, но тут или менять тренера или всю команду...

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