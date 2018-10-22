Арустамян: «Контракт Черчесова с РФС допускает совмещение»

Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал информацию, что «Спартак» может возглавить главный тренер сборной России Станислав Черчесов. По словам комментатора, специалист имеет юридическую возможность прийти в стан красно-белых.

«В новом контракте Черчесова с РФС есть пункт о совмещении», – сообщил журналист.

Черчесов работал в «Спартаке» в качестве главного тренера с 2007 по 2008 год.

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