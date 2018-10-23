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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Старшая дочь Карреры – Глушакову: «Где мой комментарий?»

    Старшая дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческа Каррера посмеялась над полузащитником москвичей Денисом Глушаковым.

    Ранее футболист в инстаграме поблагодарил итальянского тренера за чемпионство и пожелал удачи в дальнейшем. Франческа прокомментировала публикацию словами: «Ты серьезно?»

    Сегодня Глушаков удалил комментарий девушки под постом. Дочь тренера отреагировала в своем сторис, написав «где мой комментарий?!», и сопроводив фразу смеющимися до слез эмодзи.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Инстаграм Франчески Карреры

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    23.10.2018 14:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 25 октября 2018, 09:51

      Дэн Ишаков-ТРУС! Слился бы ты ишак из команды,опг "ромашка" вместе со своими лепестками!

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 октября 2018, 22:47

      Отвечай на вопрос, 4-мо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28745

      JTherry 23 октября 2018, 20:36

      а про стишки Назарова говорил, что не читая, лайк поставил... внимательным стал... интересно, оставят его капитаном в Спартаке или нет? "быть или не быть", вот в чем "загогулина"...

      0
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 23 октября 2018, 17:56

      Одним словом шлюшаков- чмо

      4
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 23 октября 2018, 17:46

      Глушак - активный прохиндей. Всё успевает. В нужном месте лайк поставит, в ненужном негативный пост сотрет. Бапки вовремя в налик конвертнул. У жены алименты отсуживает. С одноклассницами в бане е...ся. Даже прокололся как то, что самогон гонит. Матчи продавать тоже неплохо научился.

      5
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 23 октября 2018, 17:30

      Все вместе на передачу "Пусть говорят". Не засоряйте сайт.

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 23 октября 2018, 17:22

      hahahaha)

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:49

      Глушаков боится правды.

      5
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 23 октября 2018, 16:41

      детский сад

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      Рейтинг: +112

      mamont14 23 октября 2018, 16:38

      Да Глушак, вернуть былую славу тебе не удасться, ты утонул в собственном дерьме. Надо быть таким тупым человеком, чтобы превратить себя в такое гггг!

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