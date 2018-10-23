Старшая дочь Карреры – Глушакову: «Где мой комментарий?»

Дэн Ишаков-ТРУС! Слился бы ты ишак из команды,опг "ромашка" вместе со своими лепестками!
Старшая дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческа Каррера посмеялась над полузащитником москвичей Денисом Глушаковым.
Ранее футболист в инстаграме поблагодарил итальянского тренера за чемпионство и пожелал удачи в дальнейшем. Франческа прокомментировала публикацию словами: «Ты серьезно?»
Сегодня Глушаков удалил комментарий девушки под постом. Дочь тренера отреагировала в своем сторис, написав «где мой комментарий?!», и сопроводив фразу смеющимися до слез эмодзи.
«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»