Глушаков удалил комментарий дочери Карреры к своему посту с благодарностью в адрес тренера

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков удалил комментарий старшей дочери бывшего главного тренера команды Массимо Карреры Франчески Карреры под своей публикацией в инстаграме со словами благодарности в адрес итальянского специалиста.

В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба отправило Карреру в отставку. Чуть позже Глушаков выложил пост со словами: «Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо».

Под этой публикацией оставила комментарий Франческа Каррера, написав: «Ты серьезно?» [скрин поста Глушакова с этой же подписью она выложила у себя в сторис]. Сегодня футболист удалил комментарий дочери итальянского тренера.

«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»