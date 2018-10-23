Глушаков удалил комментарий дочери Карреры к своему посту с благодарностью в адрес тренера

Или Франческа знает больше чем мы, или...
А если Глушак заиграет как Дзюба? Вы так же мнение измените, или останетесь при своём?
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков удалил комментарий старшей дочери бывшего главного тренера команды Массимо Карреры Франчески Карреры под своей публикацией в инстаграме со словами благодарности в адрес итальянского специалиста.
В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба отправило Карреру в отставку. Чуть позже Глушаков выложил пост со словами: «Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо».
Под этой публикацией оставила комментарий Франческа Каррера, написав: «Ты серьезно?» [скрин поста Глушакова с этой же подписью она выложила у себя в сторис]. Сегодня футболист удалил комментарий дочери итальянского тренера.
«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»