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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков удалил комментарий дочери Карреры к своему посту с благодарностью в адрес тренера

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков удалил комментарий старшей дочери бывшего главного тренера команды Массимо Карреры Франчески Карреры под своей публикацией в инстаграме со словами благодарности в адрес итальянского специалиста.

    В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба отправило Карреру в отставку. Чуть позже Глушаков выложил пост со словами: «Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо».

    Под этой публикацией оставила комментарий Франческа Каррера, написав: «Ты серьезно?» [скрин поста Глушакова с этой же подписью она выложила у себя в сторис]. Сегодня футболист удалил комментарий дочери итальянского тренера.

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    23.10.2018 12:34
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 23 октября 2018, 21:29

      Или Франческа знает больше чем мы, или...
      А если Глушак заиграет как Дзюба? Вы так же мнение измените, или останетесь при своём?

      0
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      Рейтинг: +121

      vog 23 октября 2018, 19:08

      Глушак оказался тщедушным каким то,мелко это,не достойно мужчины,если ты таковой.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 октября 2018, 18:39

      это похороны

      0
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 23 октября 2018, 18:16

      глушак чёт зарвался...на поле давай доказывай,что ты ещё что то стоишь...

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > SPACE TRUCKIN 23 октября 2018, 20:30

      походу ничего не стоит,массимо не дурак,во вред команде не отправил-бы в дубль его за лайк,сдулся дениска.,вот и беситься начал.

      1
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      Рейтинг: +1170

      Argon 23 октября 2018, 17:57

      Ну и правильно сделал. Зачем мужику устраивать словесные баталии с женщиной, все равно проиграет.

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 23 октября 2018, 17:10

      Сколько не смотрел на выражения лица Глушакова думал он тупой, а оказывается он действительно тупой

      4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:07

      После всего произошедшего ему не место в Спартаке.

      6
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 23 октября 2018, 15:59

      Как я рад, что в свое время свалил из ЛОКО в нашей семье, таким провокаторам не место.

      3
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > xkixerx 23 октября 2018, 21:27

      у вас своих и так хватает

      0
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      Рейтинг: +25

      DiegoCosta30355 23 октября 2018, 15:20

      да у нас вообще во всем, из х..йни, развивают такую х..йню....что диву даюсь, Массимо красава взял чемпионат, возможно он хороший человек!Но сливы спартака были на протяжений всей его карьеры там, на игру не возможно смотреть, бардак!и происходит это с конца того сезона а сейчас он просто не в состоянии что-то изменить, чистить надо состав, комбаров, ещенко, петкович это шлак, а глушак просто мудак

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 23 октября 2018, 15:15

      Глушак - подонок. Натуралис. Это у него даже на рыле прописано.
      Но ... вопрос. Кто такую мразь в капитаны продвигал?

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