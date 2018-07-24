Глушаков останется капитаном «Спартака». За него проголосовала команда

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что он продолжит носить капитанскую повязку и в новом сезоне. Такое решение на голосовании приняла команда.

«Я горд носить капитанскую повязку «Спартака». Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба.

Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне 2016-2017 г. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперeд!» – написал игрок.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.