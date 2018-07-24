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    Глушаков останется капитаном «Спартака». За него проголосовала команда

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что он продолжит носить капитанскую повязку и в новом сезоне. Такое решение на голосовании приняла команда.

    «Я горд носить капитанскую повязку «Спартака». Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба.

    Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне 2016-2017 г. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперeд!» – написал игрок.

    Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

    Источник: Instagram

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    24.07.2018 19:23
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 23:47

      Открытое голосование это не шутка.
      Раз команда доверяет, значит так тому и быть.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 24 июля 2018, 22:19

      демократия:)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Nihatik 24 июля 2018, 21:49

      Земля тебе пухом, братишка. Похоже прошлогодняя вечеринка продолжается...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 21:39

      Это решение команды и оно не обсуждается.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 24 июля 2018, 21:26

      Будет с лавки капитанить)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 24 июля 2018, 21:07

      Хорошо.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 июля 2018, 21:01

      раз команда /за/ значит он достоин и верят ему

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 июля 2018, 20:41

      Денис по натуре лидер, надеюсь будет таковым и на поле! Капитан пример для подражания!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 24 июля 2018, 20:20

      Вчера, наверное, "миллеровкой" всех угощал! )))))))))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 июля 2018, 20:14

      это же хорошо раз Глушаков капитан то он на поле а это только ослабляет спартак

      -1
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