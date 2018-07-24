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  • Глушаков останется капитаном «Спартака». За него проголосовала команда

Глушаков останется капитаном «Спартака». За него проголосовала команда

24 июля 2018, 19:23
15

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что он продолжит носить капитанскую повязку и в новом сезоне. Такое решение на голосовании приняла команда.

«Я горд носить капитанскую повязку «Спартака». Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба.

Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне 2016-2017 г. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперeд!» – написал игрок.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (15)
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vladik12
1532449443
Даешь повязку Ломовицкому!
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shinnik
1532450058
Собственно кто?,если не он..Край энергетики,в последнее время-море рассудства..лучшего не выбрать.не назначить..
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OfaZavr
1532450068
ну и правильно, доверие команды окрылит Дениса и может мы снова увидим нашего кэпа каким он был в чемпионском сезоне.
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derrik2000
1532452808
Вчера, наверное, "миллеровкой" всех угощал! )))))))))))
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Опорник84
1532454110
Денис по натуре лидер, надеюсь будет таковым и на поле! Капитан пример для подражания!
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Полная Канистра
1532455274
раз команда /за/ значит он достоин и верят ему
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tesch
1532455677
Хорошо.
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zigbert
1532457570
Это решение команды и оно не обсуждается.
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Викос
1532459996
демократия:)
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Мары
1532465231
Открытое голосование это не шутка. Раз команда доверяет, значит так тому и быть.
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