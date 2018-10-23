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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: Кокорина и его брата проверяют на экстремизм

    Правоохранительные органы проверяют на экстремизм нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

    Оба они стали участниками избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе «Кофемания» 8 октября. Во время инцидента Кокорины оскорбляли Пака по национальному признаку.

    «Братьев Кокориных проверяют на экстремизм. Да, всe дело в Gangnam Style [популярная в недавнем прошлом композиция корейского исполнителя PSY].

    Следователям Кокорины рассказали, что в то роковое утро в «Кофемании» заиграл Gangnam Style. Ну и тогда подбуханные братья сразу громко провели незаконную в РФ параллель между чиновником и исполнителем песни.

    На очной ставке, кстати, Кокорин-старший извинился перед Паком, но тот его не простил. Сейчас высказывания «китаeза» и «вали в Китай» проходят экспертизу по 282-й. А вместе с «хулиганкой» это может потянуть уже лет на 12», – сообщает телеграм-канал Mash.

    11 октября суд арестовал братьев Кокориных на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». В настоящее время он содержатся под стражей в СИЗО «Бутырка».

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    23.10.2018 13:42
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 октября 2018, 20:02

      На трипер их еще проверьте, нашли террористов. Понаделали недоделанных статей, Сейчас еще скажут , что к сексу его склоняли.

      4
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий > RedWhiteFans2 23 октября 2018, 23:01

      В Па, Па, Па, Пах насували

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 23 октября 2018, 19:58

      да посадите вы их уже пожизненно *** совсем сбрендили органы нашли самых опасных экстремистов в мире Бен Ладен отдыхает!

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 23 октября 2018, 19:41

      Кроме того, как стало известно нашему изданию, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян является другом руководителя следственной группы ГСУ МВД Москвы, которая занимается расследованием уголовного дела в отношении Мамаева и Кокорина. Наш источник также отмечает, что «Удунян и его друг (следователь ГСУ) давно знакомы с медиаменеджером Арамом Габреляновым, из-за чего аффилированные с ним СМИ располагают эксклюзивами по этому уголовному делу».
      Подтверждать или опровергать данную информацию Геннадий Удунян в разговоре с корреспондентом Znak.com не стал. «Я не могу ничего вам прокомментировать, потому что у меня есть подписка о неразглашении какой-либо информации», — заявил Удунян.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > lexazenit_89 23 октября 2018, 21:02

      Да там ОПГ,да не на тех нарвались.Думаю папа разберётся.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 23 октября 2018, 19:23

      Блин полный пердимонокль!!!! Да маразм крепчал , Пак денежки качал!!!!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 октября 2018, 18:20

      Правильно, пусть на все из проверят и на наркоту и на гейсиво, мало ли что.

      Может хоть что то начнут понимать в этой жизни, на Сашку как деньги с неба упали так у всей семейки голову снесло! Если бы он еще их за дело получил.... Так видь как футболист никакущий.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 23 октября 2018, 21:04

      Ты не прав,по таланту футболист уникальный.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 23 октября 2018, 21:35

      Не согласен. Для меня он бревно.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 23 октября 2018, 21:44

      Ты знаешь то же не вижу в нём особого таланта,но все кто видел его на тренировках ,в тч некий Капелло,говорят ,уникум.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 23 октября 2018, 21:48

      Эго уникум видимо подходит только для тренировок)
      Капелло и не такого наговорил)
      Если ему надо пусть заберет его к себе ) ксиати самого Капелло из Китайского чемпионата поперли, интересно чего он там наговорил про местных Кокоринов)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 23 октября 2018, 22:02

      Думаю Кокорина прорвёт,а Капелло входил в число десяти лучших тренеров мира однозначно.Но возраст берёт своё.

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      Рейтинг: +1170

      Argon 23 октября 2018, 17:59

      Понеслось! Осталось в США выслать. Там им 11 сентября припишут, атаку хакеров и вмешательство в будущие выборы.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Argon 23 октября 2018, 19:25

      И Анжелу Девез тоже он????!!!! Блин мусора мусарянские чтоб им пусто было !!!!!

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      Рейтинг: +112

      mamont14 23 октября 2018, 17:20

      Ну это уже полный бред, скоро признают террористами наверно. Как говорит моя дочь - это перебор.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 октября 2018, 17:18

      Ох, них..я себе!!! Серьезно?! Да идите нах...

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 23 октября 2018, 17:16

      Правоохранительные органы проверяют на экстремизм нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. А через 1,5 месяца будут проверять на онанизм.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 16:17

      У нас наказания не складываются, по УК. так что никаких 12 лет. Но если до кучи будет элемент неприязни по нац. признаку - обнадеживает, что хоть чистым и ни в чем не виноватым не выйдет.

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