Mash: Кокорина и его брата проверяют на экстремизм

Правоохранительные органы проверяют на экстремизм нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Оба они стали участниками избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе «Кофемания» 8 октября. Во время инцидента Кокорины оскорбляли Пака по национальному признаку.

«Братьев Кокориных проверяют на экстремизм. Да, всe дело в Gangnam Style [популярная в недавнем прошлом композиция корейского исполнителя PSY].

Следователям Кокорины рассказали, что в то роковое утро в «Кофемании» заиграл Gangnam Style. Ну и тогда подбуханные братья сразу громко провели незаконную в РФ параллель между чиновником и исполнителем песни.

На очной ставке, кстати, Кокорин-старший извинился перед Паком, но тот его не простил. Сейчас высказывания «китаeза» и «вали в Китай» проходят экспертизу по 282-й. А вместе с «хулиганкой» это может потянуть уже лет на 12», – сообщает телеграм-канал Mash.

11 октября суд арестовал братьев Кокориных на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». В настоящее время он содержатся под стражей в СИЗО «Бутырка».