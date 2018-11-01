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    Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Глушаков – это похороны. Наши» и освистали капитана

    «Спартак» принимает «Анжи» в рамках встречи 1/8 финала Кубка России (20-я минута).

    При объявлении составов болельщики красно-белых освистали капитана Дениса Глушакова.

    На трибунах «Открытие Арены» висит баннер с текстом «Глушаков – это похороны. Наши».

    Напомним, в сентябре экс-главный тренер команды Массимо Каррера перевел Глушакова в молодежный состав. Считается, что причиной стал лайк футболиста под записью в инстаграме артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

    Глушаков вернулся в основу после отставки Карреры, состоявшейся 22-го октября.

    Перед матчем 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) болельщики также раскритиковали игрока кричалкой «Глушаков – гондон».

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Чемпионат

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    01.11.2018 20:25
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 13:01

      Сам добился этого.

      3
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 2 ноября 2018, 06:22

      Давайте делать выводы после 30-и туров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 21:02

      Респект, парни! Кроме вас никто так весомо Федуну и его прихлебаям в глаза ничего не скажет. Может хоть теперь жопу зачешет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 21:13

      Главный защитник болельщиков,
      Не в бровь,а в глаз!))) ....(это про глаза)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 21:13

      Не жопу, не Репу хозяин чесать не будет. Прихлебатели онанизмом заниматься тоже не будут, поскольку Федун таких задач не ставил. Если поставит, то все будет зависеть от цены вопроса, стоит ли напрягать орган за предложенные деньги!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 ноября 2018, 21:01

      раз болельщики так реагируют ,значит есть за что... я к ним присоединяюсь

      4
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      ...
      Рейтинг: +876

      movie > 84aivengo 1 ноября 2018, 21:04

      и зря! свечку никто не держал

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > movie 1 ноября 2018, 21:12

      тут душевное...

      1
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      Рейтинг: +876

      movie > 84aivengo 1 ноября 2018, 21:16

      ну... при своем останемся. все равно меня никто не переубедит.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > movie 1 ноября 2018, 21:18

      взаимно

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 1 ноября 2018, 21:01

      массимо не вернут,а глушак может и команде пригодиться,вдруг заиграет как в чемпионский сезон.,этот свист и вся эпопея с массимо на трибунах только вред команде может принести.вспомните слова массимо.тренер меняется а команда остается.

      2
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      Рейтинг: +1340

      ruded 1 ноября 2018, 21:00

      кто-то свою простынь отдал...

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 ноября 2018, 20:59

      Не понятно одно ,что они прицепились к Глушакову,ведь именно когда он не играл команда не показывала положительный результат. И именно из за этого уволили тренера.

      2
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      Рейтинг: +876

      movie 1 ноября 2018, 20:57

      не болельщики Спартака, а придурки из фратрии

      2
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > movie 1 ноября 2018, 21:17

      Горячий ,,тамбовский волк,, - там твои товарищи)))

      2
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      Рейтинг: +876

      movie > altair2004 1 ноября 2018, 21:19

      +1000 давно такая мысля крутится (про дзюбу)

      1
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      Рейтинг: +876

      movie > alex1951 1 ноября 2018, 21:22

      никому свое мнение не навязываю

      2
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 > altair2004 2 ноября 2018, 17:10

      Да не говорил про Дзюбу никто и ничего... Все выжидали что будет. Дождались.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 20:52

      Глушаку у нас не играть.
      Точка.Массимо ему не простим!

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 1 ноября 2018, 20:44

      Каррера знал на что шел,как тренер.
      Назаров просто обожает Глушака.
      А в целом картинка вырисовывается неприглядная..
      в плане того,как Глушаку теперь в команде придется..

      3
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