Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Глушаков – это похороны. Наши» и освистали капитана

«Спартак» принимает «Анжи» в рамках встречи 1/8 финала Кубка России (20-я минута).

При объявлении составов болельщики красно-белых освистали капитана Дениса Глушакова.

На трибунах «Открытие Арены» висит баннер с текстом «Глушаков – это похороны. Наши».

Напомним, в сентябре экс-главный тренер команды Массимо Каррера перевел Глушакова в молодежный состав. Считается, что причиной стал лайк футболиста под записью в инстаграме артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

Глушаков вернулся в основу после отставки Карреры, состоявшейся 22-го октября.

Перед матчем 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) болельщики также раскритиковали игрока кричалкой «Глушаков – гондон».

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков