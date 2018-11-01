Болельщики «Спартака» вывесили баннер с благодарностью Каррере

«Спартак» в 20:00 начнет встречу с «Анжи» в рамках Кубка России.

Зрители домашнего сектора «Открытие Арены» растянули баннер с текстом в адрес экс-главного тренера команды Массимо Карреры.

«Массимо, спасибо за все, это было прекрасно», – написано на баннере.

Напомним, руководство красно-белых отправило итальянца в отставку 22-го октября спустя более двух лет сотрудничество. Должность исполняющего обязанности тренера занял Рауль Рианчо.

Ранее сообщалось, что футболистов «Спартака» перед стадионов встретили менее пяти болельщиков.

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