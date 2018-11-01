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    Болельщики «Спартака» вывесили баннер с благодарностью Каррере

    «Спартак» в 20:00 начнет встречу с «Анжи» в рамках Кубка России.

    Зрители домашнего сектора «Открытие Арены» растянули баннер с текстом в адрес экс-главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Массимо, спасибо за все, это было прекрасно», – написано на баннере.

    Напомним, руководство красно-белых отправило итальянца в отставку 22-го октября спустя более двух лет сотрудничество. Должность исполняющего обязанности тренера занял Рауль Рианчо.

    Ранее сообщалось, что футболистов «Спартака» перед стадионов встретили менее пяти болельщиков.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Чемпионат

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    01.11.2018 19:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 12:49

      Руководство Спартака приняло выжидательную позицию. Что будет дальше?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 21:15

      Прекрасный вид пустых трибун! Господин Федун, вы обосрались, это очевидно!

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 20:57

      Спасибо Массимо.
      За всё.

      4
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      Рейтинг: +209

      Горький565 1 ноября 2018, 20:40

      Что имеем-не храним, потерявше-плачем.

      2
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      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 1 ноября 2018, 20:26

      Очень хорошо когда в рпл несколько конкурирующих клубов,так вот Спартак с приходом карреры стал одним из них! Большая симпатия к этому человеку!!! Удачи Массимо! Без тебя будет уже не так азартно

      7
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 ноября 2018, 20:08

      это о многом говорит.... я за цска,но к каррере отношусь с симпатией ..

      11
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 1 ноября 2018, 19:53

      Что имеем не храним.Потерявши плачем(пословица).

      4
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > W.Wayt 1 ноября 2018, 19:57

      Болельщики не руководят командой, как они могли хранить.

      8
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel > W.Wayt 1 ноября 2018, 19:57

      болельщики Масимо уважают!! А вот руководство Спартака....- говно!

      18
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt > violator20 1 ноября 2018, 21:12

      Я это понимаю.Просто к этому случаю есть такая пословица

      1
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt > violator20 1 ноября 2018, 21:13

      К болельщикам нет никаких претензий

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 > W.Wayt 1 ноября 2018, 21:55

      Хороших специалистов.

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 1 ноября 2018, 19:49

      Спасибо тебе огромное Массимо!!! Честь тебе и хвала!!!
      пусть половой орган на лбу вырастет у тех руководителей кто так с тобой попрощался!

      14
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 1 ноября 2018, 19:49

      Вот Это По-Нашему...Отличный Тренер...

      13
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