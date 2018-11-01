Sports.ru: «Спартак» перед домашним матчем встретили меньше 5 болельщиков

В 20:00 по московскому времени «Спартак» примет «Анжи» в рамках 1/8 финала Кубка России.

По информации корреспондента Sports.ru Никиты Надежина, игроков московского клуба по приезду на стадион встретили меньше пяти болельщиков.

«Обычно болельщики в большом количестве встречают команду перед стадионом, но в этот раз приезд был проигнорирован.

Автобус встретили меньше пяти фанатов, которые не стали никак приветствовать игроков», – сообщил источник.

22-го октября руководство клуба уволило Массимо Карреру с поста главного тренера. Должность и.о. занял Рауль Рианчо.

Объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с несогласием по поводу отставки Карреры и возвращения Дениса Глушакова в основу.