Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Sports.ru: «Спартак» перед домашним матчем встретили меньше 5 болельщиков

    В 20:00 по московскому времени «Спартак» примет «Анжи» в рамках 1/8 финала Кубка России.

    По информации корреспондента Sports.ru Никиты Надежина, игроков московского клуба по приезду на стадион встретили меньше пяти болельщиков.

    «Обычно болельщики в большом количестве встречают команду перед стадионом, но в этот раз приезд был проигнорирован.

    Автобус встретили меньше пяти фанатов, которые не стали никак приветствовать игроков», – сообщил источник.

    22-го октября руководство клуба уволило Массимо Карреру с поста главного тренера. Должность и.о. занял Рауль Рианчо.

    Объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с несогласием по поводу отставки Карреры и возвращения Дениса Глушакова в основу.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2018 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 12:41

      Вот это правильно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 1 ноября 2018, 21:21

      Даже столько для них сегодня много.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 ноября 2018, 21:05

      четыре фаната и собака

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 21:03

      Заслужили.
      Правильно фанаты делают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4436

      ЮНик 1 ноября 2018, 20:44

      Намного меньше пяти! Я сам считал!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 1 ноября 2018, 19:53

      а кого там встречать то...федун в отпуске.... родионов вообще не понятно зачем в команде...массимо отправили домой....

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 