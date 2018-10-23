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    Какой вы футболист?

    «Фратрия» потребовала отстранения Глушакова от основы «Спартака»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало решение об отставке главного тренера Массимо Карреры и возвращения в состав полузащитника Дениса Глушакова.

    «Организация болельщиков «Спартака» «Фратрия» выражает свое категорическое несогласие с принятым решением об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Мы не согласны ни с сутью решения, ни с формой его принятия.

    В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. При Каррере клуб вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, впервые в истории завоевал Суперкубок России.

    Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера. Иные функционеры клуба имеют к результатам как минимум не меньшее отношение, однако продолжают оставаться на своих местах.

    В связи с этим считаем, что мы заслужили внятного объяснения от руководства клуба, почему все последствия коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба.

    Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды.
    Кроме того, обращаем внимание, что уход из «Спартака» Массимо Карреры заслуживает отдельной церемонии, которую мы также требуем организовать.

    Можно уволить Карреру, забыть все достижения, но не получится все это так легко скормить болельщикам «Спартака». Массимо – один из нас!» – говорится в обращении.

    Напомним, в сентябре Глушаков был переведен в молодежный состав. Считается, что причиной стал лайк футболиста под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

    Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

    Источник: «Фратрия»

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    23.10.2018 23:01
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    Комментарии103
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      Рейтинг: +8

      Г А И 24 октября 2018, 20:15

      Фратрия сама по себе, а болельщики Спартака это в первую очередь любители футбола. Последние игры Спартака при Каррере показали, что что бессмысленное движение игроков по полю, это далеко не ФУТБОЛ. Так в чём же дело? Нет игры, а тренер ни при чём? Ну, ну!

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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать 24 октября 2018, 17:27

      Фанатов Фратрии 15 тысяч, а болельщиков Спартака миллионы. В данном случае я с ними не согласен, а согласен с Назаровым. Какие основные спортивные принципы нарушил Глушаков? Поставил лайк? Компъютер находится дома, где могут случайно поставить лайк другие члены семьи. Как в детском саду поссорились из-за того, что играли не в свои игрушки. Я был о Фратрии более высокого мнения. Причем они не дают обсуждать свои непонятные решения. Им не интересно мнение других болельщиков, в частности Назарова.

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      Рейтинг: +257

      vikrub > Привыкший думать 24 октября 2018, 18:33

      Да Глушаков в последних матчах был бледной тенью себя прошлогоднего. Он как проститутка из шоу-бизнеса - не может привлечь внимание к себе хорошим, так пытается привлечь плохим. Он был как капитан плохим помощником Карреры, а был хорошим мешальником. Ему не место в составе Спартака, а о капитанстве вообще речь вести непристойно. Одна банка его миллеровского самогона чего стоит. Настоящий Глушаков это позор Спартака.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Привыкший думать 24 октября 2018, 18:47

      Ты отстал от жизни.Массимо уже сказал, что лайк был поводом, а вот отправили его в дубль совсем по другой причине.Хотя не вижу смысла метать бисер.Об этом уже говОрено и переговОрено.

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      Рейтинг: +8

      Г А И > Привыкший думать 24 октября 2018, 20:06

      Жму руку за принципиальность.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Привыкший думать 24 октября 2018, 21:18

      1. про 15000.
      в России 140 миллионов, а погоду делают тысяч 100 из Москвы( путчи, расстрел Парламента)
      миллионы болельщиков Спартака покупают пиво с чипсами и на диване, рядом с читающей под торшером женой, "болеют"...
      2. не думай про лайки к стишкам провокатора Назарова..
      хочешь узнать побольше- почитай про "опг ромашка"..
      3 не буду писать два раза- напишу комм, поддержавшего тебя ГАИ,который и к тебе относится..

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Г А И 24 октября 2018, 21:22

      судя по тому, что два новичка "Бомбардира" вышли поговорить о Каррере и Спартаке и принимая во внимание то, что два футболиста Спартака "вернулись в основу" и не поехали в Глазго, ПРЕДПОЛОЖУ "ХАЙЛИ ЛАЙКЛИ", ЧТО
      ГАИ- это ГЛУШАКОВ, а
      ПРИВЫКШИЙ ДУМАТЬ- ЕЩЕНКО
      А, ПАРНИ?)))))

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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 24 октября 2018, 17:16

      Глушаков... Это кто..?

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 15:44

      Чего может требовать эта шайка У САМОГО ВЛАДЕЛЬЦА??? Скиньтесь лучше по тысяче и передайте свою долю на обещанный Федуном "бутерброд с красной икрой". Лучше по тысяче евро.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 24 октября 2018, 15:24

      Отстранить Глушака мало. Надо инициировать расследование. В чьих интересах этот моральный уродец вредил команде. Не беру массу других матчей, но "слив" ПАОКу - это конкретный "привоз" Глушака.
      Если Глушаку за его вредительство платили, то надо, вообще, уголовное дело возбуждать.

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      Рейтинг: +8

      Привыкший думать > Дедуктор 24 октября 2018, 17:33

      Не беру массу других матчей, но слив Ливерпулю, Локомотиву, Арсеналу 2раза, Крыльям Советов, Ахмату 2 раза, Зениту это вина Карреры. В матче с Ливерпулем вина Джикии, Фернандо. Когда Спартак проигрывал 0:7? А феноменальная игра Кутепова? Карреру ведь брали для постановки игры в защите. Ну и где она?

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 24 октября 2018, 12:02

      Не смотря на все заслуги"глушак" стал "свиньей" в команде!И в этом сезоне Ее развалил

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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий > ДяДь ПашА 24 октября 2018, 14:06

      Купила бабка порося!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 11:47

      Правильное решение фратрии. Послушает ли это руководство Спартака?

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      Рейтинг: +149

      Димон9 24 октября 2018, 11:11

      Команда проигрывает виноват Глушаков. Тренера сняли виноват Глушаков.
      Опомнитесь. Не пора ли разобраться что происходит в самой команде.
      В чемпионский год Глушакова все хвалили за настрой и самоотдачу всей команды.
      А что поменялось?Что стало не так?

      1
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      Рейтинг: +257

      vikrub > Димон9 24 октября 2018, 18:36

      Глушакова перехвалии и он поймал звезду и потерял совесть. Играл - хвалили, перестал играть - получи по заслугам.

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      Рейтинг: +101

      thorgrimm > Димон9 24 октября 2018, 20:05

      Несколько лет назад группа людей в Зените тоже воду мутила. Помните как всё закончилось?

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      Рейтинг: +188

      gera64 24 октября 2018, 09:52

      Че докопались до Глушакова? Он чтоли виноват, что команда пешком ходила? Петковича, Комбарова и Кутепова он в последней игре выпустил? Пусть выходит на поле и доказывает своей игрой. Каррера к сожалению не справился с командой. Прошлый сезон результат на троечку, в этом совсем все плохо. Ну да руководство в лице Федуна и остальных не особо компетентно. В конкурирующих командах за исключением Гинера ситуация примерно такая же. У Семака пока получается из прошлогоднего баласта сделать неплохую команду.

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 24 октября 2018, 09:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Секта предала Глушакова анафеме)) Что еще ожидать от этих дибилов? Свергли их идола, картонного божка массимо, и во всем виноват Глушаков)) Это оказывается Глушаков руководит командой на тренировках, назначает состав на игру, производит глупые замены и наконец это Глушаков проиграл подряд 3 домашних игры каким то аутрайдерам?? )) Действительно сектанство высшего левела)))

      -6
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Пестрый 24 октября 2018, 09:22

      Просто мутить не надо. Надо хорошо делать свою работу! Тренер не может заставить играть если они не хотят! Что делать в этом случае? Вот самый сложный вопрос!

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