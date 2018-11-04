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    «Спартак» снова проиграл. Как это было


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    Голосов: 6
    04.11.2018 20:50
    Очередной матч без результата.

    Во время матча «Спартака» и «Урала» (1:2) все наблюдали довольно привычную картину. «Спартак» играл почти без атаки и пытался победить за счет индивидуального мастерства игроков. Болельщики, напротив, единогласно унижали Рианчо, Федуна и Глушакова. После увольнения Карреры противостояние клуба и фанатов обострилось так сильно, что это влияет вообще на все. Игроков «Спартака» больше не встречают у стадиона большой группой, а на самом матче слишком много негатива. Игра с «Уралом» – парадоксальная история о том, когда статус домашнего матча скорее мешает.

    «Урал» воспользовался всей неразберихой у соперника. Гости ничего не изобретали, но выиграли за счет простых и удачных действий. Димитров классно исполнил штрафной, а Панюков удачно добил в моменте со вторым голом. «Спартак» ответил только первым голом Адриано в сезоне. Для команды это поражение стало уже четвертым. Статистика Рауля Рианчо еще более показательна: он выиграл со «Спартаком» только один матч из четырех. Кажется, главным тренером он долго не протянет.

    Подробный текстовый онлайн

    «Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба

    Главные кадры матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 5 ноября 2018, 18:08

      Сделайте Ерёме пару дорожек,он у нас под коксом шпарил как угорелый!

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус 5 ноября 2018, 16:33

      Пару просто уникальных фото. Морды глушакова у тетки с мужиком на шарфах, и рожа удивленная 22-го номера. Поржал)))

      0
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      Рейтинг: +105

      klyukin 5 ноября 2018, 15:49

      это же шпартак!

      0
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 5 ноября 2018, 12:17

      это всё очень радует...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 ноября 2018, 08:58

      вот уж воистину - тренер уехал, клоуны остались

      2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 5 ноября 2018, 08:19

      Вот Назаров кашу заварил...
      Сразу видно повар...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 ноября 2018, 01:18

      Дело здесь вовсе не в Максимке !

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 ноября 2018, 00:46

      Кошмар на улице Спартак...

      0
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 4 ноября 2018, 23:50

      Не дело это... Болелам Спартака терпения. Про фанатов говорить не буду - не вхож в данную категорию. Мне лично кажется, чтр Спартаку нужно поменять все руководство в целом.

      4
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > Toomans 5 ноября 2018, 00:19

      Напрасно уволили Массимо... толку - болт, только сумбур и мракобесие в итоге

      3
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > Toomans 5 ноября 2018, 08:46

      По моему мнению срочно нужно выгнать Измайлова. С его приходом начались конфликты в команде. Потом и Глушак подтянулся. Подсидел Массимо, хотя тренер ему помог контракт продлить. Еще взбесили комментаторы и "эксперты" на матче. Все в один голос твердили, что болельщики себя не правильно ведут Надо поддержать Глушака и Ко, а не освистывать. Он вон сидит на скамейке и очень переживает за команду. Ага. Сначала поучаствовап в развале, а потом переживает.

      -1
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      Рейтинг: +48

      eddo23 4 ноября 2018, 23:49

      Ну что упыри Урал как Урал ...а спартак слава богу как спартак.....а Ростов передает привет знатоку ловчеву.... а футбол как то живёт вне москвы ведь правда7...

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