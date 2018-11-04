«Спартак» снова проиграл. Как это было

Очередной матч без результата.

Во время матча «Спартака» и «Урала» (1:2) все наблюдали довольно привычную картину. «Спартак» играл почти без атаки и пытался победить за счет индивидуального мастерства игроков. Болельщики, напротив, единогласно унижали Рианчо, Федуна и Глушакова. После увольнения Карреры противостояние клуба и фанатов обострилось так сильно, что это влияет вообще на все. Игроков «Спартака» больше не встречают у стадиона большой группой, а на самом матче слишком много негатива. Игра с «Уралом» – парадоксальная история о том, когда статус домашнего матча скорее мешает.

«Урал» воспользовался всей неразберихой у соперника. Гости ничего не изобретали, но выиграли за счет простых и удачных действий. Димитров классно исполнил штрафной, а Панюков удачно добил в моменте со вторым голом. «Спартак» ответил только первым голом Адриано в сезоне. Для команды это поражение стало уже четвертым. Статистика Рауля Рианчо еще более показательна: он выиграл со «Спартаком» только один матч из четырех. Кажется, главным тренером он долго не протянет.

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«Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба

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