Каррера – болельщикам: «Спасибо за то, что любили меня. Два с половиной года в «Спартаке» были просто сказкой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за хорошее отношение и поддержку.

Сегодня итальянский специалист покинул Россию, вылетев рейсом в Милан из аэропорта Шереметьево.

«Я благодарю болельщиков за поддержку. Вы всегда были близки ко мне и команде, это самое главное. Для тренеров и для команды это очень важно. Любовь болельщиков на первом месте. Для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле.

Спасибо за все то, что вы сделали для меня. Спасибо за то, что любили меня. Я старался отплатить своей работой, выполняя свой долг. Благодарю вас, потому что для меня эти два с половиной года были просто сказкой. Я себя чувствовал, как дома. Благодарю за это и никогда вас не буду», – сказал Каррера пришедшим проводить его болельщикам в аэропорту.

Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.