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    Каррера – болельщикам: «Спасибо за то, что любили меня. Два с половиной года в «Спартаке» были просто сказкой»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за хорошее отношение и поддержку.

    Сегодня итальянский специалист покинул Россию, вылетев рейсом в Милан из аэропорта Шереметьево.

    «Я благодарю болельщиков за поддержку. Вы всегда были близки ко мне и команде, это самое главное. Для тренеров и для команды это очень важно. Любовь болельщиков на первом месте. Для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле.

    Спасибо за все то, что вы сделали для меня. Спасибо за то, что любили меня. Я старался отплатить своей работой, выполняя свой долг. Благодарю вас, потому что для меня эти два с половиной года были просто сказкой. Я себя чувствовал, как дома. Благодарю за это и никогда вас не буду», – сказал Каррера пришедшим проводить его болельщикам в аэропорту.

    Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

    Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.

    Источник: YouTube-канал «Дневник фаната»

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    08.11.2018 17:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 21:10

      Народный тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 8 ноября 2018, 19:38

      Прощание с Массимо, как прощание с родным человеком. Очень больно. Но есть уверенность, что у Карреры всё будет хорошо в его жизни и профессиональной деятельности. А мы всегда будем с теплотой и любовью вспоминать Мистера, подарившего нам долгожданное Чемпионство.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      NapaS 8 ноября 2018, 18:35

      Спасибо, Массимо!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 ноября 2018, 18:25

      Хорошей дальнейшей карьеры!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 18:13

      Спасибо и тебе Массимо за 2 с половиной года твоей работы.Спасибо, что терпел нас всё это время.Успехов тебе и удачи на новом, а может и старом месте.

      7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 18:12

      У Массимо нет никакой ненависти и злобы даже к своим недругам.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 8 ноября 2018, 18:07

      Пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 ноября 2018, 18:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да когда же он угоманится все ты в России уже ни кто и звать тебя ни как

      -7
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Persona_non_Grata 10 ноября 2018, 21:42

      как ты достал свин ты по хрюкай и успокойся он такой же тренер как и твоя команда

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 8 ноября 2018, 17:46

      Массимо, тебя болельщики Спартака любят и уважают!!! Ты этого действительно заслужил своим отношением к клубу, болельщикам и к самому футболу! спасибо за всё!!!

      11
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 8 ноября 2018, 17:36

      Успехов тебе, Массимо! Спасибо за чемпионство!!!

      13
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