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    Вартапетов: «Отсутствие Самедова в заявке на матч с «Рейнджерс» никак не связано со здоровьем»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник команды Александр Самедов пропустит матч четвертого группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс» не из-за проблем со здоровьем.

    Ранее стало известно, что тренерский штаб не включил футболиста в заявку на игру с шотландцами.

    «Со здоровьем это никак не связано. Просто не попал в заявку на матч», – сказал Вартапетов.

    Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» пройдет в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведeт текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2018 14:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 ноября 2018, 18:35

      Самедов готовит документы по оформлению пенсии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3502

      FRZZ 8 ноября 2018, 18:02

      Тем лучше для Самедова, не будет участвовать в позоре.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 8 ноября 2018, 17:33

      Можно продолжить: ....а работа,Родионова и Измайлова,не связана с футболом....

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 ноября 2018, 17:23

      По мне так это странно, соглашусь что Саша не стабилен, но иногда у него неплохо выходили подачи с флангов. Но тренеру видней, может у него в голове какие-то мудрые схемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 8 ноября 2018, 16:10

      Ну и, новый тренер а балласт в команду не берет....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 14:49

      Можно было прояснить ситуацию.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > klifS 8 ноября 2018, 16:04

      Да уж эта парочка Родионов и Измайлов ,натворили много плохого.

      5
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > zigbert 8 ноября 2018, 16:46

      Незнаю кто Родионов, Измайлов но там есть негативщик который кабы прикрыть свою Ж.ПУ продавет всех и вся... и это есть позор

      1
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Spartak №1 8 ноября 2018, 17:12

      Плохо то что все эти люди сидят в руководстве Спартака и выбить их оттуда трудно.

      2
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 8 ноября 2018, 14:44

      Хмм, интересно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 14:42

      блин и Вартапетова купили... идет информационнная война против нашего любимого СПАРТАКА... Американский сценарий на российский манер

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 14:40

      Очередное ноу хау от Рианчо ?
      Ну, ну.Посмотрим.

      9
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