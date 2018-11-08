Вартапетов: «Отсутствие Самедова в заявке на матч с «Рейнджерс» никак не связано со здоровьем»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник команды Александр Самедов пропустит матч четвертого группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс» не из-за проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что тренерский штаб не включил футболиста в заявку на игру с шотландцами.

«Со здоровьем это никак не связано. Просто не попал в заявку на матч», – сказал Вартапетов.

Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» пройдет в четверг, 8 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведeт текстовую онлайн-трансляцию матча.