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    Самедов не сыграет с «Рейнджерс». Ещенко будет заявлен на матч

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

    Причина пропуска игры полузащитником на данный момент не называется. Под вопросом участие в игре и защитника Дмитрия Комбарова, который не занимался в общей группе на предматчевой тренировке.

    На игру может быть заявлен защитник Андрей Ещенко, который ранее восстановился от травмы.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: RT

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    08.11.2018 11:17
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 14:09

      Посмотрим кого этот Рианчо поставит в старт. Рассказов набрался опыта и выглядит лучше Ещенко.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 11:37

      А Рассказов чем плох ?
      Понятно, что Ещенко поопытней и боец хоть куда, но Рассказов по моему понадёжней.
      А на счёт Комбарова я бы не рисковал.Мельгарехо в разы лучше.
      Ну а Самедова в принципе есть кем заменить.Хотя и тут нюансы присутствуют.

      5
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      Рейтинг: +844

      lejnin > Мары 8 ноября 2018, 12:53

      Мне кажется, дело только в том, что Рассказов ставленник Карреры, а рианчо хочет "и вашим и нашим", иными словами - показать руководству, что он не Каррера и делает ставку на "опытный российский костяк, незаслуженно отправленный прежним тираном в дубль за лайки"

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары > lejnin 8 ноября 2018, 16:39

      В принципе вполне возможно.
      Такую версию я бы не сбрасывл со счетов.

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun > lejnin 8 ноября 2018, 19:34

      С другой стороны руководство дало курс на омоложение команды и очередное игнорирование молодого и успешного Рассказова в составе может вызвать недоумение у начальства.

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin > oyabun 8 ноября 2018, 19:43

      Если у начальства до сих пор не вызвало недоумение те же интервью рианчо, что уж говорить про отсутствие Рассказова в составе )))

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      Рейтинг: +33633

      oyabun > lejnin 8 ноября 2018, 20:51

      События предыдущих дней, недель вообще дают ощущение того что руководству Спартака глубоко пох.. что происходит с командой. Просто как с нелюбимым ребенком. И отделаться нельзя и заниматься неохота.

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