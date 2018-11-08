Самедов не сыграет с «Рейнджерс». Ещенко будет заявлен на матч

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

Причина пропуска игры полузащитником на данный момент не называется. Под вопросом участие в игре и защитника Дмитрия Комбарова, который не занимался в общей группе на предматчевой тренировке.

На игру может быть заявлен защитник Андрей Ещенко, который ранее восстановился от травмы.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.