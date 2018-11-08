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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Зенит
Бордо - Зенит: обзор матча 08 ноября 2018
Бордо
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
35'
Ф. Камано (П)
72'
А. Заболотный
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Зенит
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Я. Плашил
84'
78'
Замена
О. Шатов
️️️️
С. Дриусси
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Заболотный
Пас отдал
Д. Кузяев
Замена
Я. Карамо
️️️️
Ф. Камано
67'
65'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Ерохин
Желтая карточка
Ф. Камано
64'
60'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Анюков
59'
Желтая карточка
Л. Нету
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Корнелиус
46'
Желтая карточка
В. Йованович
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Камано
35'
34'
Желтая карточка
А. Лунев
32'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
23'
Желтая карточка
А. Анюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Эрик Бедуа
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПАЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
4-1-2-2-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
33
Йованович
20
Сабали
13
Санкаре
18
Плашил
21
Лерагер
40
Камано
90
Калу
14
Корнелиус
4-2-1-2-1
99
Лунев
2
Маммана
13
Нету
32
Мевля
3
Набиуллин
22
Анюков
5
Паредес
10
Маркизио
21
Ерохин
9
Дриусси
91
Заболотный
40
Камано
14
Карамо
14
Карамо
40
Камано
14
Корнелиус
7
Бриан
7
Бриан
14
Корнелиус
18
Плашил
12
де Превилль
12
де Превилль
18
Плашил
9
Дриусси
27
Шатов
27
Шатов
9
Дриусси
21
Ерохин
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Ерохин
22
Анюков
21
Мак
21
Мак
22
Анюков
Остались в запасе
Бордо
Зенит
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Бедуа
41
Михаил Кержаков
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Эрик Бедуа
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Бордо - Зенит
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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