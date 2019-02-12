Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Зенит
Фенербахче - Зенит: обзор матча 12 февраля 2019
Фенербахче
12.02.2019, вторник, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Зенит
20'
И. Слимани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Зенит
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
М. Вальбуэна
90'
+2
85'
Замена
К. Маркизио
️️️️
Р. Мак
Замена
А. Потук
️️️️
В. Мозес
84'
74'
Замена
С. Азмун
️️️️
С. Дриусси
Замена
А. Айю
️️️️
Э. Эльмас
71'
68'
Желтая карточка
Р. Мак
61'
Замена
И. Смольников
️️️️
Э. Набиуллин
44'
Пенальти не реализован!
Р. Мак
41'
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
С. Чифтпинар
31'
28'
Травма
Э. Набиуллин
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
В. Мозес
20'
Желтая карточка
М. Исла
14'
5'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-4-1-1
23
Текин
33
Али Калдырым
5
Чифтпинар
37
Шкртел
22
Исла
99
Эльмас
5
Топал
16
Жаилсон
11
Мозес
28
Вальбуэна
19
Слимани
4-2-1-2-1
99
Лунев
22
Анюков
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Набиуллин
5
Барриос
5
Краневиттер
23
Эрнани
21
Мак
9
Дриусси
22
Дзюба
28
Вальбуэна
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
28
Вальбуэна
11
Мозес
4
Потук
4
Потук
11
Мозес
99
Эльмас
24
Айю
24
Айю
99
Эльмас
3
Набиуллин
8
Смольников
8
Смольников
3
Набиуллин
21
Мак
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Мак
9
Дриусси
20
Азмун
20
Азмун
9
Дриусси
Остались в запасе
Фенербахче
Зенит
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Фенербахче - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Фенербахче
Зенит
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
Евсеев сообщил, кто выиграет сезон РПЛ
13:23
1
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
11:11
1
Игрок «Зенита» извинился за унизительное поражение в Казани
10:47
2
Семак прокомментировал громкое поражение «Зенита» от «Рубина»
10:15
5
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
Евсеев сообщил, кто выиграет сезон РПЛ
13:23
1
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
11:11
1
Игрок «Зенита» извинился за унизительное поражение в Казани
10:47
2
Семак прокомментировал громкое поражение «Зенита» от «Рубина»
10:15
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+