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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Фенербахче
Зенит - Фенербахче: обзор матча 21 февраля 2019
Зенит
21.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Фенербахче
4'
М. Оздоев
37'
С. Азмун
76'
С. Азмун
43'
М. Топал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Фенербахче
90'
+1
Желтая карточка
Э. Эльмас
Замена
Л. Мусаев
️️️️
А. Дзюба
88'
83'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
Замена
А. Заболотный
️️️️
С. Азмун
80'
80'
Замена
И. Слимани
️️️️
Жаилсон
ГОЛ! 3:1!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
76'
71'
Желтая карточка
Т. Арслан
67'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Х. Али Калдырым
Замена
Р. Мак
️️️️
Эрнани
56'
Желтая карточка
В. Барриос
50'
46'
Замена
Т. Арслан
️️️️
А. Потук
45'
+1
Желтая карточка
А. Потук
43'
ГОЛ! 2:1!
М. Топал
Пас отдал
А. Потук
40'
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 2:0!
С. Азмун
Пас отдал
С. Дриусси
37'
Желтая карточка
Эрнани
34'
Желтая карточка
С. Азмун
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
Пас отдал
С. Азмун
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Сердар Азмун
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЛЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
5
Мехмет Топал
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алпер Потук
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-3-1-1
99
Лунев
22
Анюков
44
Ракицкий
20
Иванович
8
Смольников
5
Барриос
20
Азмун
21
Оздоев
23
Эрнани
9
Дриусси
22
Дзюба
4-1-3-1-1
23
Текин
2
Озбайраклы
5
Чифтпинар
37
Шкртел
33
Али Калдырым
5
Топал
11
Мозес
16
Жаилсон
99
Эльмас
24
Айю
4
Потук
22
Дзюба
38
Мусаев
38
Мусаев
22
Дзюба
23
Эрнани
21
Мак
21
Мак
23
Эрнани
20
Азмун
91
Заболотный
91
Заболотный
20
Азмун
33
Али Калдырым
12
Кейбаши
12
Кейбаши
33
Али Калдырым
4
Потук
30
Арслан
30
Арслан
4
Потук
16
Жаилсон
19
Слимани
19
Слимани
16
Жаилсон
Остались в запасе
Зенит
Фенербахче
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Волкан Демирель
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Зенит - Фенербахче
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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