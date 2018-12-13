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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Зенит
Славия - Зенит: обзор матча 13 декабря 2018
Славия
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
32'
Я. Жмрхаль
41'
М. Стох
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Зенит
Замена
А. Балутэ
️️️️
Я. Зелены
90'
+2
Замена
М. Фрыдрых
️️️️
М. Стох
90'
Желтая карточка
М. Стох
86'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Шкода
85'
73'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
О. Шатов
67'
Желтая карточка
Эрнани
46'
Замена
С. Дриусси
️️️️
А. Заболотный
46'
Замена
Р. Мак
️️️️
Э. Набиуллин
ГОЛ! 2:0!
М. Стох
41'
ГОЛ! 1:0!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
Й. Гушбауэр
32'
Желтая карточка
М. Шкода
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
30
Ярослав Зелены
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ПП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Олег Шатов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
4-1-3-1-1
1
Колар
30
Зелены
32
Нгаду-Нгаджуй
15
Кудела
34
Цоуфал
28
Соучек
17
Стох
25
Гушбауэр
17
Жмрхаль
99
Олаинка
7
Шкода
3-3-2-2
41
Кержаков
13
Нету
32
Мевля
2
Маммана
8
Смольников
5
Краневиттер
3
Набиуллин
23
Эрнани
10
Маркизио
91
Заболотный
27
Шатов
17
Стох
25
Фрыдрых
25
Фрыдрых
17
Стох
7
Шкода
12
Траоре
12
Траоре
7
Шкода
30
Зелены
22
Балутэ
22
Балутэ
30
Зелены
27
Шатов
14
Кузяев
14
Кузяев
27
Шатов
3
Набиуллин
21
Мак
21
Мак
3
Набиуллин
91
Заболотный
9
Дриусси
9
Дриусси
91
Заболотный
Остались в запасе
Славия
Зенит
49
Ян Сикора
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
99
Андрей Лунев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
49
Ян Сикора
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Славия - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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