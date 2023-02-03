Капелло считает Маркизио одним из лучших итальянцев, игравших в РПЛ

Лучший кидок клуба. Но Спартак , спасибо ему, в ответку Кокошу выставил. Осталось только кому то текст написать, что Кокоша был лучшим из российских футболистов, игравших в Италии. Счет 1:1.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил на вопрос, кого считает лучшим итальянцем, игравшим в чемпионате России.
«В РПЛ было много итальянцев: Маркизио, Кришито, Боккетти, Дель Канто, Руополо. Считаю, что все они были профессионалами и прекрасными игроками», — сказал Капелло.
- Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19.
- В составе петербургской команды он провел 15 матчей и забил 2 гола.
- Клуб расторг с итальянцем контракт за год до его истечения.
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