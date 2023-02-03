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    Капелло считает Маркизио одним из лучших итальянцев, игравших в РПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил на вопрос, кого считает лучшим итальянцем, игравшим в чемпионате России.

    «В РПЛ было много итальянцев: Маркизио, Кришито, Боккетти, Дель Канто, Руополо. Считаю, что все они были профессионалами и прекрасными игроками», — сказал Капелло.

    • Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19.
    • В составе петербургской команды он провел 15 матчей и забил 2 гола.
    • Клуб расторг с итальянцем контракт за год до его истечения.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4003

      raritet 39 минут назад

      Лучший кидок клуба. Но Спартак , спасибо ему, в ответку Кокошу выставил. Осталось только кому то текст написать, что Кокоша был лучшим из российских футболистов, игравших в Италии. Счет 1:1.

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      Рейтинг: +12974

      Алексей З > raritet 1 минуту назад

      Этот же Капелло о Кокорине так же говорил.
      Кстати, редкий ты наш , в Спартаке Кока пробыл пол-года , а вот Газпрома доил ( Сочи-Зенит ) гораздо дольше. Так что твой пример неудачен.

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      Рейтинг: +601

      Таврида 45 минут назад

      Он даже для РПЛ был медленный, Ильзат Ахметов возил его как щенка.

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      Рейтинг: +4785

      neveldomha 1 час назад

      Не игравших, а лучший из полировавших скамейку игроков.

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