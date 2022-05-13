Орлов – о Маркизио: «В «Зените» мне пообещали больше не приглашать сбитых летчиков. Это удел провинциальных команд»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о своем диалоге с представителями «Зенита» по поводу трансфера Клаудио Маркизио.

«Я обращался к руководству: «Пожалуйста, не приглашайте в «Зенит» сбитых летчиков. В том числе таких игроков, как Маркизио». Мне пообещали.

Не надо, чтобы они в «Зенит» приезжали доигрывать! Это удел провинциальных команд. Мне сказали, что этого больше не будет», – заявил Орлов.

Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19.

В составе петербургской команды он провел 15 матчей и забил 2 гола.

Клуб расторг с итальянцем контракт за год до его истечения.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?