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Орлов – о Маркизио: «В «Зените» мне пообещали больше не приглашать сбитых летчиков. Это удел провинциальных команд»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о своем диалоге с представителями «Зенита» по поводу трансфера Клаудио Маркизио.

«Я обращался к руководству: «Пожалуйста, не приглашайте в «Зенит» сбитых летчиков. В том числе таких игроков, как Маркизио». Мне пообещали.

Не надо, чтобы они в «Зенит» приезжали доигрывать! Это удел провинциальных команд. Мне сказали, что этого больше не будет», – заявил Орлов.

  • Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19.
  • В составе петербургской команды он провел 15 матчей и забил 2 гола.
  • Клуб расторг с итальянцем контракт за год до его истечения.

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Источник: ГСО

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Комментарии8
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    Рейтинг: +568

    Mityai90 1 час назад

    А Питер разве не провинция?

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    Рейтинг: +15004

    ilichkadr > Mityai90 37 минут назад

    Питер, если ты не в курсе - столица. Петр I основал Санкт-Петербург 16 мая 1703 года. Москва же административный центр столицы. Ильич перенёс столицу России из Петрограда в Москву 12 марта 1918 года.

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    Рейтинг: +17415

    Persona_non_Grata > ilichkadr 35 минут назад

    "административный центр столицы" - а это что за зверь такой ? )))

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    Рейтинг: +15004

    ilichkadr > Persona_non_Grata 26 минут назад

    Это такой же зверь как и в Бразилии -Бразилиа вместо Рио-де-Жанейро, в Турции вместо Стамбула Анкара и т.д.
    Административные функции государства перенесены в другой город. Москва изначально строилась не как столица. а торговый город.
    P.S. В 21 веке пошёл обратный процесс. Конституционный, верховный суды, главный морской штаб России возвращены в Питер.

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    Рейтинг: +17415

    Persona_non_Grata > ilichkadr 2 минуты назад

    Хорошо бы, что бы ты еще учел - когда основалась Москва ))) И как она получила статус столицы и когда ... И в данный момент никакого " обратного процесса " нет !!!! Статус столицы в Питер не вернется .

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    Рейтинг: +24214

    bset 1 час назад

    Больше не приедут к нам сбитые летчики)

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    Рейтинг: +2158

    Беспонтий 1 час назад

    в письменной форме

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    Рейтинг: +13502

    Fusballer 1 час назад

    Малком, Доволен. Те же сбитые лётчики.

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