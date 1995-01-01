SportMediaset: Маркизио согласовал условия соглашения с «Монако»

И чё?
Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио близок к заключению контракта с «Монако».
Маркизио в ближайшее время заключит контракт с «Монако» по схеме «1+1», пишет SportMediaset.
- 33-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.
- Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом 2019 года по взаимному согласию сторон.
- В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
Источник: SportMediaset
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