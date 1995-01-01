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    SportMediaset: Маркизио согласовал условия соглашения с «Монако»

    Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио близок к заключению контракта с «Монако».

    Маркизио в ближайшее время заключит контракт с «Монако» по схеме «1+1», пишет SportMediaset.

    • 33-летний хавбек сейчас находится в статусе свободного агента.
    • Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом 2019 года по взаимному согласию сторон.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.

    Источник: SportMediaset

    Mediaset (SportMediaset) – итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2915

      paracetamol 10 минут назад

      И чё?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +539

      FENIX-SL 1 час назад

      из молодой перспективной команды
      стали сбродом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +680

      GSmall 1 час назад

      Монако в Лигу 2 собрался)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +832

      neim 1 час назад

      К Головину в подручные ?

      0
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