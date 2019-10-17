«Всегда поражает чистота улиц в России». Маркизио прогулялся по Москве

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Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио посетил Москву.
«Гуляя по безграничным улицам этого города, кроме истории и культуры, в России меня всегда поражает прекрасная чистота улиц. Это так красиво и не требует много времени, если начать с нашего повседневного поведения», – написал футболист в своем твиттере.
- Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
- 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.
- Помимо «Зенита», хавбек выступал за «Ювентус» и «Эмполи».
- За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.
– MOSCOW –— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 17, 2019
Camminando per le strade (immense) di questa città, oltre alla storia e alla cultura, quello che mi colpisce sempre in Russia è la grande pulizia delle strade. È così bello e basterebbe davvero poco. A partire dai nostri comportamenti quotidiani #moscow pic.twitter.com/7loPCBUmsC