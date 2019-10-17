«Всегда поражает чистота улиц в России». Маркизио прогулялся по Москве

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио посетил Москву.

«Гуляя по безграничным улицам этого города, кроме истории и культуры, в России меня всегда поражает прекрасная чистота улиц. Это так красиво и не требует много времени, если начать с нашего повседневного поведения», – написал футболист в своем твиттере.

Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.

3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.

Помимо «Зенита», хавбек выступал за «Ювентус» и «Эмполи».

За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.