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  • «Всегда поражает чистота улиц в России». Маркизио прогулялся по Москве

«Всегда поражает чистота улиц в России». Маркизио прогулялся по Москве

17 октября 2019, 17:56
47

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио посетил Москву.

«Гуляя по безграничным улицам этого города, кроме истории и культуры, в России меня всегда поражает прекрасная чистота улиц. Это так красиво и не требует много времени, если начать с нашего повседневного поведения», – написал футболист в своем твиттере.

  • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
  • 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.
  • Помимо «Зенита», хавбек выступал за «Ювентус» и «Эмполи».
  • За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Клаудио Маркизио
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Маркизио Клаудио
Комментарии (47)
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Benifacto
1571324715
ты бы про бордюры рассказал бы...а то они в этом году помимо летних стали их делать еще и на пешеходных дорожках с 2х сторон)))ну чисто чтоб как дождь, так вплавь))))
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Valeron2790
1571325166
Ты в глубинку заедь, ох@еешь от чистоты. Чай в Риме, да Милане, тоже вряд ли посреди площадей, да тротуаров насрано, а в Венеции вряд ли по каналам баклажки из-под пива плавают.
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Пельш 1
1571325501
Россия начинается за 4 кольцом мкАДА. Москва это не Россия! Это чирий на ...аднице!!!!!
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portero
1571326471
турист .....
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Юрэс
1571329998
А ты в курсе СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ ОБЫЧНЫМ НАЛОГОплатильщикам ????!!!!!
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Cules2013
1571332727
Выйди за пределы центра Москвы)
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Старикан
1571333417
Москва, конечно, реально за последние годы преобразилась, но.. сколько же на это бабла тратится...а сколько разворовывается...
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Фан666
1571334884
Отличная новость
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Давид59
1571338329
Ну приехал. И что? Выступал за Зенит, знаменитость блин. Теперь надо его твитты публиковать?
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zigbert
1571342021
Теперь может появиться в одной из московских команд.
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