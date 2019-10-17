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    «Всегда поражает чистота улиц в России». Маркизио прогулялся по Москве

    Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио посетил Москву.

    «Гуляя по безграничным улицам этого города, кроме истории и культуры, в России меня всегда поражает прекрасная чистота улиц. Это так красиво и не требует много времени, если начать с нашего повседневного поведения», – написал футболист в своем твиттере.

    • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019 года и стал чемпионом России в составе питерского клуба.
    • 3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.
    • Помимо «Зенита», хавбек выступал за «Ювентус» и «Эмполи».
    • За сборную Италии игрок провел 55 матчей и забил пять голов.

    Источник: твиттер Клаудио Маркизио

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33894

      portero 17 секунд назад

      турист .....

      0
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      Рейтинг: +370

      Пельш 1 16 минут назад

      Россия начинается за 4 кольцом мкАДА. Москва это не Россия! Это чирий на ...аднице!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1056

      neim 21 минуту назад

      Чего-то в заголовке про улицы России, а в тексте про улицы Москвы. Автор статьи наверное хочет выдать Москву за всю Россию ?

      2
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      Рейтинг: +82

      Valeron2790 22 минуты назад

      Ты в глубинку заедь, ох@еешь от чистоты. Чай в Риме, да Милане, тоже вряд ли посреди площадей, да тротуаров насрано, а в Венеции вряд ли по каналам баклажки из-под пива плавают.

      2
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      Рейтинг: +796

      Benifacto 29 минут назад

      ты бы про бордюры рассказал бы...а то они в этом году помимо летних стали их делать еще и на пешеходных дорожках с 2х сторон)))ну чисто чтоб как дождь, так вплавь))))

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