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    Маркизио объявил о завершении карьеры

    Экс-полузащитник сборной Италии, «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что решил завершить игровую карьеру.

    «Еще ребенком я дал себе обещание, что стану футболистом. В последние месяцы мой разум и сердце испытывали смешанные чувства, и я наконец понял, что больше не могу себя обманывать. Иногда случается так, что именно сердце берет верх над разумом, поэтому я решил остановиться.

    Я ни о чем не жалею, во многом благодаря моей семье, которая научила меня смотреть в будущее. Так что всем спасибо! Вы дали мне силу, успех, мужество и, самое главное, радость!» – написал Маркизио в своем инстаграме.

    Сообщалось, что Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

    • В последний раз итальянец выходил на поле в феврале в составе «Зенита».
    • Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом по взаимному согласию сторон.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
    • За «Ювентус» он провел 389 матчей, забил 37 голов и отдал 43 ассиста.

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    Источник: инстаграм Клаудио Маркизио

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +950

      Mirak92 37 минут назад

      В юве ниче так,но как так можно бабки выкидывать в уходящих,эх зенит зенит,своих расти

      1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Deadlord 1 час назад

      Легенда Зенита уходит(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7517

      parevg 1 час назад

      Какого Зенита???? он там пару игр провел всего, потом травма и домой.

      2
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