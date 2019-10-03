Маркизио объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник сборной Италии, «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что решил завершить игровую карьеру.

«Еще ребенком я дал себе обещание, что стану футболистом. В последние месяцы мой разум и сердце испытывали смешанные чувства, и я наконец понял, что больше не могу себя обманывать. Иногда случается так, что именно сердце берет верх над разумом, поэтому я решил остановиться.

Я ни о чем не жалею, во многом благодаря моей семье, которая научила меня смотреть в будущее. Так что всем спасибо! Вы дали мне силу, успех, мужество и, самое главное, радость!» – написал Маркизио в своем инстаграме.

Сообщалось, что Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

В последний раз итальянец выходил на поле в феврале в составе «Зенита».

Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом по взаимному согласию сторон.

В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.

За «Ювентус» он провел 389 матчей, забил 37 голов и отдал 43 ассиста.

