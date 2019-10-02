La Gazzetta dello Sport: Маркизио объявит о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио решил завершить карьеру.

В четверг 33-летний игрок объявит о своем решении на стадионе «Ювентуса». Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.