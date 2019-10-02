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    La Gazzetta dello Sport: Маркизио объявит о завершении карьеры

    Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио решил завершить карьеру.

    В четверг 33-летний игрок объявит о своем решении на стадионе «Ювентуса». Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

    • В последний раз итальянец выходил на поле в феврале в составе «Зенита».
    • Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом по взаимному согласию сторон.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
    • За «Ювентус» он провел 389 матчей, забил 37 голов и отдал 43 ассиста.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1688

      neveldomha 32 минуты назад

      Счастливую старость мы ему обеспечили на долгие годы)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      АКМ-74У 43 минуты назад

      Карьеру он реально завершил в прошлом сезоне, а сейчас только об этом объявил. Зенит с ним здорово лопухнулся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1461

      Борат 1 час назад

      Думаю применит себя в роли менеджера или займется тренерской работой)

      0
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