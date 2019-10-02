La Gazzetta dello Sport: Маркизио объявит о завершении карьеры

Счастливую старость мы ему обеспечили на долгие годы)))))
Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио решил завершить карьеру.
В четверг 33-летний игрок объявит о своем решении на стадионе «Ювентуса». Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
- В последний раз итальянец выходил на поле в феврале в составе «Зенита».
- Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом по взаимному согласию сторон.
- В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
- За «Ювентус» он провел 389 матчей, забил 37 голов и отдал 43 ассиста.