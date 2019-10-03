«Зенит»: «Благодарим Маркизио за вклад в чемпионство»

В «Зените» прокомментировали завершение карьеры экс-полузащитником команды Клаудио Маркизио.

«Сегодня Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях!» – сообщается в инстаграме «Зенита».

3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

В последний раз итальянец выходил на поле в феврале в составе «Зенита».

Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом по взаимному согласию сторон.

В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола, а также стал чемпионом России в прошлом сезоне.