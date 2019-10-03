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    «Зенит»: «Благодарим Маркизио за вклад в чемпионство»

    В «Зените» прокомментировали завершение карьеры экс-полузащитником команды Клаудио Маркизио.

    «Сегодня Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях!» – сообщается в инстаграме «Зенита».

    3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

    • В последний раз итальянец выходил на поле в феврале в составе «Зенита».
    • Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом по взаимному согласию сторон.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола, а также стал чемпионом России в прошлом сезоне.

    text

    Публикация от text (@zenit_spb)

    Источник: инстаграм «Зенита»

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    Сегодня, 17:52
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