Маркизио: «У меня было много предложений, но я не мог их принять. Чувствовал, что не потяну»

Экс-полузащитник сборной Италии, «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио на пресс-конференции рассказал, почему решил завершить свою карьеру.

«Я реализовал свою мечту, пришло время уйти. В последние несколько месяцев голова работала как прежде, но мое тело уже не так слушалось, как раньше. Я начал много размышлять об этом. Не важно, сколько вам лет – я мог бы играть и в 40 лет, – важно, как ты себя чувствуешь. У меня было много предложений, но я должен сохранить свою репутацию. Я не мог их принять, потому что не чувствовал, что потяну.

Я выиграл очень много трофеев. Эти эмоции останутся со мной на всю жизнь. Я хочу поблагодарить семью, которая всегда была рядом. Я очень люблю свой жену, своих детей. Я обычный парень из Турина, который всего лишь хотел осуществить детскую мечту и сыграть за команду своего сердца.

Я пока не знаю, чем буду заниматься после футбола. Сейчас я буду отдыхать и думать над этим. Я не боюсь неопределенности», – сказал Маркизио.

3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.

Сообщалось, что Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.