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    Маркизио: «У меня было много предложений, но я не мог их принять. Чувствовал, что не потяну»

    Экс-полузащитник сборной Италии, «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио на пресс-конференции рассказал, почему решил завершить свою карьеру.

    «Я реализовал свою мечту, пришло время уйти. В последние несколько месяцев голова работала как прежде, но мое тело уже не так слушалось, как раньше. Я начал много размышлять об этом. Не важно, сколько вам лет – я мог бы играть и в 40 лет, – важно, как ты себя чувствуешь. У меня было много предложений, но я должен сохранить свою репутацию. Я не мог их принять, потому что не чувствовал, что потяну.

    Я выиграл очень много трофеев. Эти эмоции останутся со мной на всю жизнь. Я хочу поблагодарить семью, которая всегда была рядом. Я очень люблю свой жену, своих детей. Я обычный парень из Турина, который всего лишь хотел осуществить детскую мечту и сыграть за команду своего сердца.

    Я пока не знаю, чем буду заниматься после футбола. Сейчас я буду отдыхать и думать над этим. Я не боюсь неопределенности», – сказал Маркизио.

    3 октября Маркизио объявил о завершении карьеры.

    Сообщалось, что Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

    • В последний раз итальянец выходил на поле в феврале в составе «Зенита».
    • Маркизио расторгнул контракт с «Зенитом» летом по взаимному согласию сторон.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
    • За «Ювентус» он провел 389 матчей, забил 37 голов и отдал 43 ассиста.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +749

      GSmall 45 минут назад

      А что ты можешь потянуть,если даже Зенит не вытянул.Даже Оздоева не переплюнул)Ужас а не трансфер.В будущем такого допускать нельзя

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      Рейтинг: +858

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Правильно и с самоуважением всё сделал. Не поехал побираться в Китай или Эмираты...

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