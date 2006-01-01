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    Маркизио опроверг информацию о планах баллотироваться в мэры Турина

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио не собирается становиться мэром Турина.

    Ранее сообщалось, что футболист может баллотироваться на пост главы города от Демократической партии.

    «То, что мне приходится реагировать на эту чушь, кажется мне невероятным. Политика – серьезное дело. Так что, пожалуйста, будьте серьезны», – написал Маркизио в твиттере.

    • Итальянец завершил карьеру в октябре 2019 года.
    • Маркизио выступал за «Зенит» с сентября 2018-го по июль 2019-го года и стал чемпионом России.
    • Выборы мэра Турина запланированы на октябрь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Клаудио Маркизио

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