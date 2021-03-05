Маркизио опроверг информацию о планах баллотироваться в мэры Турина

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио не собирается становиться мэром Турина.

Ранее сообщалось, что футболист может баллотироваться на пост главы города от Демократической партии.

«То, что мне приходится реагировать на эту чушь, кажется мне невероятным. Политика – серьезное дело. Так что, пожалуйста, будьте серьезны», – написал Маркизио в твиттере.