«Следующий пункт назначения – Турин». Погба пообщался в инстаграме с Маркизио

В комментариях к своему последнему посту в инстаграме полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с бывшим партнером по «Ювентусу» Клаудио Маркизио. Француз оставил реплику про Турин.
– В Турине тоже нужен. Давай вернись, – написал Маркизио.
– Окей. Следующий пункт назначения – Турин, – ответил Погба.
- «Ювентус» уже не 1-й год хочет вернуть Погба.
- Погба выступает за «МЮ» с 2016 года.
- В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Источник: инстаграм Поля Погба