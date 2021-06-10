«Следующий пункт назначения – Турин». Погба пообщался в инстаграме с Маркизио

В комментариях к своему последнему посту в инстаграме полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с бывшим партнером по «Ювентусу» Клаудио Маркизио. Француз оставил реплику про Турин.

– В Турине тоже нужен. Давай вернись, – написал Маркизио.

– Окей. Следующий пункт назначения – Турин, – ответил Погба.